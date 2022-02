¿Volverá a ser el mismo? El español en el que confía Egan Bernal su recuperación

.Publicidad.

No es la primera vez que Cristian Alonso debe levantar del suelo a Egan Bernal. Uno de los momentos más difíciles que vivió el corredor de Zipaquirá fue el Tour de Francia del 2020. Bernal tenía la misión de volverlo a ganar. Era uno de los favoritos. Sin embargo su preparación se vio truncada por la pandemia. Los tiempos no alcanzaron y regresaron para él viejos fantasmas como un dolor de espalda que lo taladraba. En la 10 etapa el sueño se desvaneció y Egan sólo encontró un hombro para llorar, el de Cristian Alonso.

Acá, en esta foto, la primera que se tomó después de estrellarse con un bus y partirse 11 costillas, el fémur, el metacarpio, la rótula, el pulgar y un diente, además de afectarse la columna, aparece, como si fuera un miembro más de la familia, Cristian Alonso.

Alonso nació en Colunga, España, el 2 de octubre de 1974. Se subió por primera vez a una bicicleta a los 9 años. En Oviedo se graduó como masajista, y desde el 2010 formó parte del victorioso ejército del INEOS. En esa época el equipo se llamaba el SKY y ya era considerado el mejor equipo del mundo. En las manos de Alonso pasaron súper campeones como Bradley Wiggins, Chris Froome, Rigoberto Uran, Richie Porte y el mejor de todos, Egan Bernal.

Bernal debutó en el profesionalismo a los 21 años. En su segunda carrera, en la Vuelta a Cataluña, mientras iba segundo de la clasificación general, un descuido del ciclista español José Joaquín Rojas en el lote lo hizo caer. Se rompió la clavícula y fue la primera de muchas fracturas mientras ha estado el zipaquireño en el equipo se ha roto dos veces esa parte del cuerpo. La más grave fue en marzo del 2019. Estaba listo para disputar el Giro de Italia y ganarlo con apenas 22 años. Se preparaba por las carreteras españolas pero, en un descenso, un viento fuerte lo tiró al piso. Otra vez se rompió la clavícula.

Entonces lo llevaron a recuperarse a un clínica en Andorra. La preparación cambió por completo. Egan modificaba todo el entrenamiento para lograr su objetivo soñado: ganar el Tour de Francia. La estrategia no podría ser más certera. Tenía que aguantar las primeras dos semanas de competencia y luego, en la tercera, rematar a sus rivales más enconados. Para esto el trabajo de Cristian Alonso fue vital para su recuperación. Sus manos fueron lo más importante para que Bernal pudiera recuperarse al máximo y darlo todo en la altepenúltima etapa.

En ella todavía era el líder Julián Alaphillipe y Bernal lanzó un ataque furibundo a sesenta kilómetros de meta. No dejó títere con cabeza y hasta no le hicieron falta los 20 kilómetros que recortó la organización debido a las intensas nevadas que hicieron en los Alpes Franceses. Con 23 años Egan Bernal era el campeón más joven que tuvo el Tour en un siglo. Luego, toda esa clase, la ratificaría Bernal en el Giro de Italia que ganó con autoridad en el 2021.

Y cuando se aprestaban a lograr la hazaña de tumbar la dictadura de Pogacar una imprudencia del propio Egan, al no ver en plena carretera un bus estacionado, se rompió todo. Otra vez en tiempo récord el corredor se está recuperando y la fe la tiene intacta gracias a la confianza que tiene en Alonso. En su cuenta de Twitter puso un último mensaje en donde deja claro que con el español volverá a ser el mismo: mi masajista”, y en realidad mi amigo, persona de confianza y quien me tiene que aguantar todo lo que tengo que decir después de cada carrera, quien me levanta el animo en días duros y muchas veces me regaña cuando lo necesito, me ha acompañado en lo más alto de mi carrera y ahora en el momento más difícil. Casi 5 años trabajando juntos y lo que el ha hecho por mi, muchas veces no tiene precio, porque son los pequeños detalles del día a día los que realmente marcan. Después del accidente se quedó junto con @xabier.artetxe y @rafaelsantos_sportsmed para apoyar a mi familia y asegurarse que cuando saliera de la clínica tuviera todo lo necesario para mi rehabilitación. 🙏🏽

Todos deberíamos tener un Cristian en nuestras vidas.

Esta es la foto donde albergamos toda la fe los colombianos:

