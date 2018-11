Volver a El Cedral

Hace varias décadas acostumbrábamos pasar vacaciones en las tierras de mis abuelos, lo que hoy se conoce como el Eje Cafetero. Éramos tantos hermanos que mi mamá nos repartía salomónicamente en las casas de tías y tíos. Algunas veces, para fortuna nuestra, nos prestaban una finca y allí íbamos a parar todos juntos, con la dulce compañía de la primamenta.

Una de esas fincas, conocida como El Cedral, quedaba en la carreterita que unía a Pereira con Armenia, lo que hoy es la ampulosa autopista del Café. Antes el recorrido tomaba varias horas con el agravante de las curvas sinuosas que producían un mareo irremediable. Ahora es un hermoso recorrido, con curvas ligeras y velocidad aceptable para hacer el trayecto en unos cuarenta minutos.

Allí regresé esta semana, a la finca El Cedral, y para mi grata sorpresa había cambiado mucho. La hacienda de lechería ha sido reemplazada por bosque de árboles nativos y una maravillosa variedad de aves que poco se veían cuando la finca estaba destinada al pastoreo.

No se trata de que mis parientes fueran unos bárbaros inconscientes que se dedicaban a la destrucción del hábitat, ni mucho menos. Eran finqueros que intentaban aprovechar sus tierras de la mejor manera y para un paisa, de esos llegados con la colonización antioqueña, el desarrollo estaba necesariamente vinculado a tumbar monte para hacer potreros. No en balde la insignia de Armenia era un hacha clavada en el corazón de un cedro.

Esa era la cultura, o mejor dicho la “agricultura”, consolidar praderas o cultivar café a costa de derrumbar monte, monte que no se creía tuviera ningún valor productivo. Con ese pensamiento es un milagro que no hubiéramos erradicado todas las especies nativas de flora y fauna, pero la naturaleza es tozuda y necesita poco (por lo menos poca intervención) para regresar a sus orígenes.

Pinos romerones, cedros, descendientes de aquellos que derrumbó el hacha del “progreso”

Desde la chambrana de la casa de El Cedral pude disfrutar la presencia de todo tipo de aves, algunas desconocidas para mi hasta este momento, el carriquí, el coevo, la pava de monte y muchas variedades de colibríes, así como también una amplia gama de flora nativa, bromelias, orquídeas, musgos, pinos romerones y cedros, descendientes de aquellos que derrumbó el hacha del “progreso”. El Yarumo con su esplendor plateado se dejó rodear nuevamente de un sotto bosque tupido.

Un botánico tendría un festín recorriendo esos predios que antes eran praderas para el ganado. Y no se trata de ser enemiga de la leche, ni de la carne, se trata de constatar que hay otras formas de desarrollo, que otras vías también son posibles y, sobre todo, de descubrir que no siempre el pasado fue mejor; nuestros abuelos, por la razón que fuera, se equivocaron y nos criaron con la enseñanza de la supremacía humana sobre las otras especies. Pero sobre todo nos educaron en la muy equivocada creencia de que la naturaleza no tenía fin, los ríos serían siempre caudalosos y limpios, la madera estaría allí siempre para satisfacer nuestras necesidades, los animales de monte se podían cazar sin límite y las especies florales eran meros adornos en las casas de familia.

Pues ese mundo no va más y el Eje Cafetero ha ido enmendando la plana de los abuelos para generar un pensamiento distinto, el de que la naturaleza hay que cuidarla y así ella cuidará de nosotros. ¡Gracias por cambiar! hay decirles hoy con mucha humildad a las gentes de esa tierra que ahora tienen otros paradigmas. Afortunadamente el cambio todavía puede revertir el daño que hicieron nuestros antepasados y que por muchos años nosotros continuamos haciendo.

