¿Vivirá Francia Márquez en la casa de la vicepresidencia?

.Publicidad.

En entrevista para CM&, La periodista Claudia Palacio le preguntó directamente a la vicepresidenta Francia Márquez si piensa ocupar la casa vecina al Palacio de Nariño, una obra de arquitectura diseñada por Rogelio Salmona , que fue comprada por el gobierno de César Gaviria y que en 1999 durante la presidencia de Andrés Pastrana se destinó a los vice por lo que el primero en habitarla fue Gustavo Blel y luego el turno para Pacho Santos quien estuvo durante lo dos mandatos de Uribe en la residencia. Sin embargo, con el actual gobierno, Marta Lucía Ramírez cambió la casa de Salmona por un cómodo condominio ubicado en la vía La Calera.

Aunque Francia Márquez no dijo si vivirá o no en la casa, pero aprovechó para dejar claro que su visión del significado vivir sabroso, que no rima confort ni la calidad de vida.

-Publicidad.-

Vivir sabroso es vivir en dignidad, es vivir en paz, es vivi sin miedo. Entrevista para @CMILANOTICIA #LaNuevaHistoria pic.twitter.com/oIgdh25jxC — Francia Márquez Mina (@FranciaMarquezM) June 22, 2022

Le podría interesar:

Publicidad.