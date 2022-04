Vivir bajo la sombra de él se convirtió en un problema: el destape de la esposa de Alejandro Riaño

.Publicidad.

La caleña Mari Manotas habló en exclusiva con Semana y reveló algunas de las razones por las que terminó su relación de más de 5 años con su esposo y papá de sus tres hijos pequeños. Al parecer, la fama de Riaño y su famoso personaje Juanpis González, además de los proyectos independientes de cada uno, lograron que distanciaran sus caminos y se ocuparan de sus hijos por separado.

“En cierto modo, ese éxito hace parte de las razones por la que decidimos separarnos. Cada uno se dedicó a trabajar en lo suyo, yo me dediqué a crear mis empresas. También me enfoque en ser una persona y no vivir a la sombra de él. Lo apoyé hasta donde se pudo y hasta donde nos dio el amor”, confesó la caleña y arquitecta, quien también se mostró enfocada en sus dos emprendimientos y no dudó en hablar de la buena relación que sostiene con el humorista.

