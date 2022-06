Violaciones y explotación: el infierno que pasaron los niños de Menudo

.Publicidad.

Con el estreno del documental Menudo: Forever Young en HBO Max, el cual está compuesto por cuatro episodios, salieron a la luz algunos abusos sexuales así como de explotación por los que tuvieron que pasar varios integrantes de la banda juvenil.

En 1977 se formó la banda masculina latinoamericana que logró entre los años 80 y 90 vender más de 20 millones de discos. Y en que la que cerca de 32 niños participaron, ya que cada vez que sus integrantes cumplían 16 años de edad estos eran sustituidos por otros chicos.

Sin embargo, no todo fue éxitos. El testimonio de Ángelo García enseña la oscura experiencia por la que tuvieron que pasar algunos jóvenes cantantes. Según el exintegrante de la banda, sufrió de abuso sexual durante 1988 y 1990.

Aunque no reveló la identidad del hombre que lo violó, García narró los hechos de cómo ocurrió ese primer encuentro, el cual fue en un hotel junto a hombre que le ofreció alcohol. “Todo lo que recuerdo es que me desmayé. Cuando desperté, estaba desnudo y sangrando, así que supe que me habían penetrado. Tenía, como, estas marcas de quemaduras en la cara de la alfombra. Estaba muy confundido y no entendía”, explicó el cantante.

Los diferentes sucesos que se vivieron ponen a Edgardo Díaz, su mánager y productor, en el ojo del huracán, ya que algunas de las denuncias hechas por los integrantes de la boyband, implican el consumo de sustancias ilegales, explotación laboral y acoso sexual. Además, la vulnerabilidad que sintieron los jóvenes músicos también se dejó entrever en este documental que pretende mostrar a Menudo más allá de su éxito musical.

