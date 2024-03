El premiado emprendimiento vallecaucano que hace casas prefabricadas con materiales ecoamigables

.Publicidad.

El sector de la construcción tiende a ser bastante contaminante y una casa, un edificio o una mansión puede tardar de meses hasta años en hacerse dependiendo de su forma, tamaño y materiales. Por lo que las empresas que manejan los mismos tiempos y opciones no son tan innovadoras como aquellas que construyen viviendas ecoamigables, que se pueden llevar a cualquier parte del mundo y se realizan en poco tiempo. Si cree que esto es imposible, no lo es, Vimob lo logró desde hace años y es una empresa muy particular.

Se trata de un emprendimiento vallecaucano único en Colombia y es el arquitecto Felipe Lerma quien está detrás de esta gran idea. Tras la dificultad de llevar maquinaria pesada y materiales para hacer su casa, busco otro tipo de opciones y vió la solución en este tipo de diseño llamado modular. Lo que permite armar y desarmar viviendas prefabricadas para transportarlas con facilidad sin afectar el terreno.

..Publicidad..

Casa Vimob

Esta empresa ha ganado varios premios y no vende solamente sus construcciones en Colombia si no también en el mundo entero: “Con la idea de industrializar una vivienda, nosotros lo que hicimos fue fabricar nuestras propias piezas para lograr que toda la estructura que nosotros estamos desarrollando acá pudiese desarrollarse industrialmente y en grandes capacidades de producción”, dijo Felipe Lerma al medio TuBarco.

...Publicidad...

¿Cómo se construyen las casas en Vimob?

Cuando una persona está interesada, lo primero que debe hacer según El Espectador es seleccionar el espacio donde quiere la casa para que el grupo de arquitectos analice la viabilidad y establezca la logística de transporte, luego ya se instalan las zapatas sobre las que irá la estructura metálica que sostiene la vivienda.

....Publicidad....

El siguiente paso es parecido al famoso juego Lego, pues solo se debe ubicar a modo de rompecabezas los paneles de fibrocemento que funcionan como fachada y los de madera de pino que se usan en el interior. Pero la mejor parte es que la construcción no genera residuos y se realiza en un tiempo estimado de dos semanas.

Diseño Vimob

Respecto a su resistencia no hay nada que temer, pues tal y como lo dicen en su página web los materiales se adaptan a las cuatro estaciones climáticas y mantienen una temperatura constante en el interior de la estructura. También vienen en diferentes tamaños (XS, S, M, L y XL), dependiendo del presupuesto y lo que necesite el cliente. Puede pedir desde una sola habitación a dos habitaciones con zona social, hasta tres módulos unidos por igual número de terrazas.

Pero eso no es todo, en el año 2021 Vimob se unió a Avia Soluciones Hoteleras, una filial de Grupo Aviatur para desarrollar proyectos hoteleros. Esto con la intención de hacer una construcción un poco más industrializada de hoteles que les permitieran tener un “alto grado de diseño” y “bajo impacto en el medio ambiente”, para disminuir costos, el tiempo de desarrollo y de licenciamiento.

Casa Vimob

A día de hoy toda va sobre ruedas, tanto así que Felipe le contó a Turbaco que ya hicieron su primera importación y esperan seguir creciendo en el exterior: “Estamos muy orgullosos de que hicimos nuestra primera exportación y con eso ya abrimos las ventanas al mundo, para que conozcan una vivienda industrializada desarrollada en Cali, Valle del Cauca”, explicó el arquitecto.

Sin duda una empresa que es ejemplo de innovación, compromiso con el medio ambiente y además una idea que deja muy bien parado al Valle del Cauca y a Cali. Lo que se augura son años de más éxitos e incluso construcciones aún más grandes que empiecen a llegar a todas partes del mundo, dejando claro de qué están hechos los empresarios colombianos.

| Ver también: Un médico colombiano está en las grandes ligas de la cirugía plástica