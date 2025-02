- Villa de Leyva y la crónica de una trocha anunciada

Por: Alfonso Latorre Torres |

febrero 20, 2025

Villa de Leyva es uno de los principales destinos turísticos de Colombia. Desde los años 70 está declarada como patrimonio histórico y cultural de la nación, y es el municipio en Colombia con más festivales que atraen miles de turistas a lo largo del año. Es por esto por lo que Villa de Leyva se ha convertido en un motor de desarrollo para la región, favoreciendo municipios como Gachantivá y Arcabuco, ricos en parajes naturales y destinos turísticos que fortalecen la oferta de la zona.

Una de las vías de acceso a esta población es la carretera denominada El Centenario, que viene desde de la localidad de Arcabuco, utilizada por los visitantes provenientes del norte y norte-oriente del país. Dicha vía ha sido un verdadero desastre y por ello la población ha pedido su pavimentación. Curiosamente, aparece ante el Agustín Codazzi como pavimentada desde hace más de una década. La población ha tenido que soportar el polvo, deteriorando su salud, y el barro, acabando con sus vehículos, amén de la cantidad de accidentes que se han presentado.

Ante lo ante expuesto desde hace ya más de ocho años hemos estado trabajando para lograr que ese objetivo se cumpla. Esa así que he accedido a las alcaldías y concejos de Villa de Leyva, Arcabuco e incluso de Gachantivá. Su apoyo es NULO. Contacté a la gobernación de Boyacá con igual resultado. Pasé entonces a la vicepresidencia de Colombia de ese entonces, Martha Lucía Ramírez, quien me puso en contacto con el Ministerio de Transporte y ellos a su vez con Invías y no recuerdo quién más.

Resultado de ello: comunicación al señor gobernador para que se pusiera en contacto conmigo con el fin de proceder a la pavimentación. En vista de las no respuestas, o cuando las hubo no eficientes, me dispuse a hacer público el problema.

Con cooperación del personero de aquel entonces, sr. Peña, entablé una Acción Popular. Dicha demanda llegó finalmente al juzgado tercero administrativo municipal de Tunja y en su veredicto se ordenó la pavimentación. De ahí se comenzaron a desprender problemas tan absurdos como que los estudios de ingenieria realizados para ese proyecto se habían perdido. Superado ese obstáculo con otros 600 millones de pesos se suponía que se deberían iniciar los trabajos en mayo de 2023. No fue así por fines netamente políticos, pues eso se usó como bandera para ganar adeptos a la votación.

Finalmente, se inició el proyecto en noviembre de ese año. Pero en diciembre vino el primer retiro del concesionario con la ridícula disculpa de que no había material por ser época navideña. En febrero reiniciaron y pararon de nuevo en forma absolutamente irresponsable como en junio del año pasado. La carretera quedó hecha un desastre y se convirtió en un río que la población bautizó como Río Gomar. Después de varias semanas de suspensión continuaron la obra y hace quince días la pararon de nuevo casi en su totalidad.

*Aclaración sobre la obra en espera: el tramo 1 iría desde la Chocita hasta la Y, adelante del río Cane. Este tramo debe quedar perfectamente pavimentado. El tramo 2 es desde la Y, adelante del Cane, hasta la población de Arcabuco. De este tramo lo sentenciado por la juez es mantenimiento completo, recebo, manejo de aguas, avisos, etc. Esto fue motivo de un terrible engaño de parte de la gobernación de Boyacá y ante la protesta hicieron "algo" que no terminaron. Un engaño a la justicia y a la comunidad que es delito.

