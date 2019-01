[Vídeo] Ozuna pidió perdón por su vídeo porno

Después de todo el escándalo que se despertó por la presunta vinculación del cantante con la muerte del artista de trap Kevin Fret, quien fue asesinado el pasado 10 de enero, Ozuna decidió pedir disculpas públicamente mientras daba un concierto en Las Vegas.

El artista no se hizo esperar y le pidió disculpas a cada una de las personas que se encontraban en el concierto, dijo: “les pido perdón a los niños, a las personas mayores y a las personas que se sintieron ofendidas”, y no se demoró en recordarle a sus fans que “tu pasado no define tu futuro” y que lo que realmente importa en la vida de él, es que sus fans aman su música.

Publicidad

El artista se ve arrepentido y acepta que fue un error cometido por la ignorancia.