Video: momento en el que Will Smith golpeó a youtuber

Desde este fin de semana, Will Smith no deja de ser noticia y no necesariamente por ganar su primer Óscar en esta tercera nominación a los premios. Su cachetada a Chris Rock lo condenó al menos por una semanas a memes y críticas en redes sociales, pero al parecer no era la primera vez que Will se defendía de manera física y tal vez violenta.

En el 2014, cuando el actor de Hombres de Negro se encontraba promocionando la tercera entrega de la película en Moscú, se cruzó con un reportero de entretenimiento que tiene una particular, e irrespetuosa, manera de abordar a los artistas. El youtuber y reportero ucraniano Vitalii Sediuk se acercó de manera acosadora para besar al actor de Hollywood quien reaccionó inmediatamente con una cachetada a la cara del joven sin contar que lo estaban grabando todo. Y como si no hubiera pasado nada, el actor siguió como si nada a hablar con los demás reporteros del lugar.

Aunque muchos decidieron enfocarse en la reacción violenta del actor, otros recordaron y denunciaron el comportamiento del youtuber quien también atravesó un problema hace algunos años con Brad Pitt. El actor puso una medida de aseguramiento en contra del joven a quien conoció mientras a acompañaba a Angelina Jolie en una alfombra roja, y Sediuk intentó meter su cabeza en la entrepierna de la estrella.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Vitalii Sediuk (@vitaliisediuk)

