VIDEO: La cuña desbocada de Trump que hasta Fox News sacó del aire

En medio de las elecciones legislativas en donde se elegirán 435 representantes a la Cámara, 36 senadores y varios gobernadores, el presidente Donald Trump, quien aseguró que estas votaciones de medio mandato son además un referéndum sobre su gobierno, lanzó esta desbocada propaganda contra los inmigrantes, a quienes ha señalado desde su campaña presidencial como uno de los males que más aqueja a los Estados Unidos. La cuña política causó polémica porque ataca directamente al Partido Demócrata, que son oposición y esperan ganar las mayorías de la cámara baja, responsabilizándolos de la crisis migratoria además de insinuar que son ellos los que han permitido que extranjeros se queden viviendo en Estados Unidos. El video muestra varios criminales condenados de origen hispano además de las grandes masas de personas que intentan diariamente entrar al país. Trump, quien invitó a la Casa Blanca a sus amigos más cercanos para ver los resultados de las elecciones de medio mandato, publicó la cuña después de que incluso canales como Fox News, que es muy cercano al presidente, decidiera sacarla del aire por su fuerte contenido.

It is outrageous what the Democrats are doing to our Country. Vote Republican now! https://t.co/0pWiwCHGbh pic.twitter.com/2crea9HF7G

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 de octubre de 2018