VIDEO: el golazo de Luis Díaz en cuartos de final de la Champions

Si hay alguien con el que daba más verguenza quedarse por fuera del Mundial de Catar 2022 era con Lucho Díaz. El guajiro vive su mejor año a nivel profesional y es una verdadera lástima que no lo pueda coronar con su participación en la cita mundialista ante los mejores del mundo.

A diferencia de James que sí tuvo un equipo que lo ayudó a llegar a Brasil 2014, ese mismo equipo no supo llevar al guajiro a Catar y solo quedará en la imaginación de muchos pensar qué podría hacer en un torneo de semejante importancia.

Mientras eso pasa, Díaz no se deja tumbar y sigue destacando en la élite del fútbol mundial. No jugó el pasado fin de semana por la liga pero Klopp lo guardó para los cuartos de Champions y no desentonó con un golazo y una asistencia. Fue titular junto a Salah y Mané pero él fue el único no salió de cambio, demostrando que tiene la entera confianza de Klopp y respeto de sus compañeros. Aquí el gol de Dïaz:

Klopp había sacado a 2/3 delanteros. Afuera Salah y Mané. Dejó a Lucho Díaz 🇨🇴. Confió en él. El colombiano respondió. Liverpool vence 1-3 a Benfica.pic.twitter.com/VaXyQXiRqc — VarskySports (@VarskySports) April 5, 2022

Por si no fuera poco, sumada a la asistencia que le dio a Mané en el segundo gol, fue reconocido por la UEFA como el jugador del partido, ganando por primera vez este reconocimiento con el Liverpool de Klopp.

MOTM winner Luis Diaz 1 goal and 1 assist what a performance 👏💪 pic.twitter.com/ZjdqHAsM2q — Hakimi🇸🇴🇩🇪 (@abdiHakem10) April 5, 2022

