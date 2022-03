Video: Así usa Epa Colombia sus redes sociales para manipular a la gente

.Publicidad.

La misma Daneidy Barrera confesó durante una entrevista con el famoso personaje de Alejandro Riaño, uno de los usos que le daba a sus redes sociales. En la charla de más de una hora, la dueña de keratinas recordó cuando reunió a varios funcionarios públicos y otros "enemigos", como ella les llama, para cantarles la tabla. "Les pedí miles de cosas y les dije: si no las cumplen, yo prendo las redes sociales y ya saben lo que pasa" dijo con la seriedad suficiente para que hasta el mismo Juanpis González le creyera.

Varios internautas, incluido el crítico de los famosos Nicolás Arrieta, recordaron la entrevista de hace unos meses para relacionarla con las acusaciones que ella ahora niega en redes sociales. Al igual que sus videos recientes llorando, que publicó solo horas antes de que se publicara una entrevista de su excontadora revelando irregularidades en la empresa de Daneidy.

"Toca así porque a ellos no les gusta el escándalo, no les gusta que hable del Invima, de la Secretaría de Salud, de todo lo que ellos hacen con miles de personas y claro, la gente como me apoya tanto va y presiona y ahí dicen: no tranquila, nosotros te cumplimos y tu no prendes el celular" confesó con orgullo la empresaria.

