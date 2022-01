Víctimas y heridos: la travesía de cruzar un puente peatonal en Bogotá

Por: Ángela Viviana Pérez Nontien |

enero 18, 2022

A diario, a la hora de cruzar puentes peatonales, a los capitalinos se les está convirtiendo en un juego que pone en riesgo su vida.

El lector se estará preguntando: "¿a qué se refiere el autor con 'jugar golosa'?" Pues bueno, para nadie es un secreto que cada vez que subimos un puente peatonal en la capital de nuestro país, tenemos que cruzarlo con cierta cautela y como si estuviéramos jugando este famoso y clásico juego de infancia.

Para los que lo desconocen lo explicaré brevemente: La golosa consiste en tener gran equilibrio, posteriormente debe saltar con una sola pierna y solo puede pisar los espacios que estén unidos, es así como ganará o en este caso saldrá ileso.

Así que, no me equivoco al comparar dicho juego con cruzar puentes en Bogotá. Si bien es cierto, lo primero está lleno de diversión, aunque lo segundo no tanto, arriesgar la vida al realizar una acción tan simple no debería estar dentro de nuestras tareas diarias como ciudadanos.

Fue el caso no de una, sino de tres mujeres que salieron lesionadas el mismo día, al intentar cruzar el puente ubicado en la carrera 30 con calle 26, que cuenta con láminas en su estructura, y que se ha visto afectado por el robo de las mismas, lo cual ha dificultado el paso de los peatones, en algunos casos causando accidentes como los ocurridos el pasado martes 11 de enero.

Dos de las victimas sufrieron heridas considerables, dejando a una de ellas con politraumatismo debido a una caída de tres metros de altura, otra mujer sufrió una fractura en su tibia, teniendo que ser intervenida quirúrgicamente, y, por último, la tercera víctima resultó afectada de un golpe en la cabeza, encontrándose fuera de peligro.

Otro claro ejemplo de puentes peatonales en mal estado es el que se encuentra ubicado en la calle sexta con carrera 30, al cual le hacen falta varias láminas, muchas de ellas seguidas, creando así una larga distancia, en la que peatones como ciclistas hacen malabares para poder cruzar y no morir en el intento.

El IDU (Instituto de Desarrollo Urbano) declaró que se han invertido aproximadamente 115 mil millones de pesos en la reparación de las láminas hurtadas en los puentes peatonales que conectan con las estaciones de TransMilenio.

Aun así, “quedan muchos otros puentes pendientes por atención y reparación”, manifiestan los ciudadanos que día a día deben atravesar puentes en condiciones deplorables.