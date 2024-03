¿Vicky Dávila presidenta?

Ojalá Vicky no preste atención a los cantos de sirena. Exceptuando a los Lleras, seres de otro nivel, esa migración del periodismo a la política no ha resultado bien

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

“Suerte en la campaña Vicky, ojalá que la hagas de frente sin portadas y sin caretas, con los votos de Uribe y la plata de Gilinsky”.

Con este trino la exalcaldesa de Bogotá Claudia López, desde Boston donde disfruta un año sabático, le respondió a Vicky Dávila otro trino en el que la periodista le achaca a la exmandataria los problemas de seguridad que vive la capital.

..Publicidad..

La veterana comunicadora María Jimena Duzán decidió terciar en la polémica para respaldar la afirmación de Claudia López, en el sentido de que Vicky, desde la dirección de la revista Semana, se ha convertido en la jefe de la oposición a Petro y está sentando las bases para su candidatura presidencial.

...Publicidad...

En un comentario de su espacio A fondo, que tituló “Vicky Dávila, de periodista a candidata presidencial”, María Jimena, entre otras cosas asegura que, “la jefa de la oposición se llama Vicky Dávila y su megáfono es Semana”.

....Publicidad....

María Jimena menciona un sondeo realizado por Daniel Samper Ospina según el cual, en una hipotética segunda vuelta presidencial en la que se enfrentaran Vicky y Claudia, la periodista se impondría por un amplio margen a la exalcaldesa de la capital.

La pelea subió de tono con la respuesta de Vicky a las insinuaciones de Claudia y de María Jimena de que está usando su cargo en Semana con fines políticos. En su cuenta de X, Vicky manifestó: “La activista de extrema izquierda María Jimena Duzán se ha camuflado durante varios años en el periodismo”. Además la sindica de haberse lagarteado un consulado y de ser “coctelera y defensora impúdica de Petro”.

No menos vehemente fue Vicky en su respuesta a Claudia López, a quien sindica de ser la candidata oculta de Gustavo Petro para el 2026: “Usted es camaleónica y oportunista. Es la heredera de Petro. Ya no engaña a nadie”.

Según la directora de Semana, Claudia López y María Jimena Duzán, temerosas por la encuesta que hizo Samper, se están confabulando en su contra. “Periodistas de la extrema izquierda y petristas, defensores de Petro y de Claudia López, candidata de Petro, se unieron para de manera infame, intentar callarme”.

Lo cierto es que detrás de esta pelea femenina a tres bandas hay un poco de todo: envidia, celos, rencor, egos, ambiciones etc. Y me parece que todas las protagonistas de esta disputa están quedando mal. Tres de las líderes de opinión más importantes del país no pueden caer tan bajo.

Detrás de esta pelea femenina a tres bandas hay un poco de todo: envidia, celos, rencor, egos, ambiciones etc. Y me parece que todas las protagonistas de esta disputa están quedando mal

Otra cosa evidente, es que esta pelea es el prólogo de la campaña presidencial del 2026. Y que Claudia López, cuya intención de convertirse en el reemplazo de Petro es más que evidente, ha comenzado a ver potenciales rivales en todas partes.

Que la respuesta de Claudia a los señalamientos de Vicky por la inseguridad en Bogotá, sea acusar a la periodista de estar usando su posición en Semana para aclimatar una candidatura presidencial, es francamente ridículo. Por eso Vicky, en lugar de ponerse a responder a tan absurdo señalamiento, debió haberlo ignorado.

A menos, claro que por la cabeza de la colega esté pasando la idea de lanzarse a la Presidencia. Lo cual, por cierto no sería tan raro. La relación entre periodismo y poder es muy estrecha y no han sido pocos los que han dado el salto de las redacciones a los directorios.

En Cali, tuvimos a Jhon Maro Rodríguez, en Cartagena a Campo Elías Terán, en Bogotá a Juan Lozano, que fracasó en su intento de llegar a la Alcaldía de Bogotá. Y si nos vamos más atrás en la historia encontramos a los dos Lleras cuya vida transcurrió entre el periodismo y la política. Y a Andrés Pastrana, que antes de ser alcalde de Bogotá fue director de un noticiero de tv.

Ojalá Vicky no le preste atención a los cantos de sirena. Exceptuando el caso de los Lleras, que eran seres de otro nivel, esa migración del periodismo a la política no ha resultado bien. Y es apenas natural porque una cosa es tener la capacidad de analizar los hechos, de fustigar a los poderosos y de denunciar sus excesos y otra muy distinta la facultad de gobernar.

Una de las razones por las cuales los periodistas terminan metidos en la política es porque son seres muy reconocidos y respetados. Tienen lo que llaman un alto ‘top of mind’. Por eso, a no dudarlo si Vicky se lanza a la Presidencia tendría muchos seguidores.

Pero de ahí a que resulte una buena gobernante hay mucho trecho. A los periodistas les suele ir bien como candidatos porque saben transmitir sus ideas y emocionar a las audiencias.

A la hora de gobernar esas cualidades son útiles pero se requieren otras más importantes como ser un eficiente administrador, saber planificar, conocer de economía, saber manejar a los políticos, atributos que los periodistas no solemos tener.

El ego es muy poderoso y resistirse al encanto del poder no es fácil. Pero estoy convencido de que Vicky, como persona sensata que creo es, tiene muy claro cuáles son cualidades y cuales, sus limitaciones.

Por eso, espero que no se deje persuadir por los amigos ni provocar por los enemigos para que dé el salto al vacío de la política.