¿Por qué Verónica Alcocer está representando a los colombianos? La verdadera función de la primera dama

Desde la posesión de Gustavo Petro como presidente, su esposa Verónica Alcocer ha desatado una serie de polémicas por sus distintas apariciones en eventos internacionales, en los que se ha codeado con figuras que, a diferencia de ella, sí representan una figura política para sus países.

Las críticas sobre sus apariciones en eventos de talla internacional han generado malestar en algunos sectores del país.

Jurídicamente, Verónica Alcocer no tenía por qué viajar a Londres con recursos de la Nación. Ella no es servidora pública, ni hace parte del cuerpo diplomático del Estado colombiano. Exigimos investigación por parte de las autoridades competentes.

Si bien la primera dama, la distinción tradicional que reciben las esposas de los presidentes del país, es la cónyuge del primer mandatario, no es una figura que haya sido elegida popular ni democráticamente y, por lo tanto, no es un cargo al que se le pueda atribuir ninguna función pública.

Según la Sentencia C-089A/94 de la Corte Constitucional, “ninguna función pública se atribuye al denominado despacho de la primera dama y, como este cargo no existe, ninguna persona o funcionario puede atribuirse competencia por desempeñar a su turno otras funciones a desempeñar por empleados del Departamento Administrativo”.

Verónica Alcocer no tiene ningún cargo dentro del Estado, no representa a nadie. ¿A cuento de qué va en nombre de Colombia a un funeral de Estado?

La que sí tiene cargo y representación es la vicepresidenta Márquez. Y no va.

— Melquisedec Torres (@Melquisedec70) September 11, 2022