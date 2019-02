Venezuela se va quedando sin rutas aéreas 

Se cumplen ya tres años del retiro progresivo de las aerolíneas que conectaban con vuelos directos a Caracas con el resto del mundo. Desde el 2015 han ido suspendiéndose indefinidamente destinos hacia y desde Europa, Estados Unidos, Brasil, Argentina y Colombia. Han sido 15 aerolíneas las que han suspendido completamente su conexión área con Venezuela, alegando falta de garantía, incumplimiento de pagos desde el gobierno y problemas de seguridad en las operaciones. Incluso, algunas compañías como Avianca han prohibido volar sobre espacio aéreo venezolano para evitar posibles problemas con el régimen de Maduro.

El aeropuerto internacional de Maiquetía, de la ciudad de Caracas y principal del país perdió 8 vuelos directos y diarios a destinos de Estados Unidos, 3 vuelos directos diarios a Colombia, 5 vuelos directos diarios a destinos europeos y todos sus vuelos a directos a Brasil, Chile, Canadá y Argentina.

Since 2014, 15 airlines have ceased operations to and from #Caracas. This is what isolation looks like. #CCS #Venezuela #Maiquetía pic.twitter.com/6t5rRnaNf0

— Martín Echenique (@martinechenique) 12 de junio de 2018