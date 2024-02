Vegan Burger Fest, el festival donde puede comer hamburguesa vegetarian en combo por 22 mil

Una propuesta para quienes no consumen alimentos de origen animal o para quienes quieren probar la gastronomía hecha a base de plantas

Los festivales gastronómicos en la capital son un éxito total, pero sin duda el más famoso es el burger fest. Sin embargo, la comunidad vegetariana y vegana no hacía parte de estas actividades ya que no habían opciones para ellos. Es por eso que crearon el Vegan Burger Fest, un evento que busca promover la comida vegana e impulsar los emprendimientos locales, así como incluir a aquellas personas que no comen carne y quiere hacer parte de estas dinámicas, además de atraer a quienes nunca han probado este tipo de comida.

Este se va a llevar a cabo del 9 al 18 de febrero, este año celebra su séptima edición que va a durar 10 días y contará con más de 37 restaurantes participantes. Tendrá una gran variedad gastronómica con sabores para todos los gustos y por supuesto no tendrán carne, ni alimentos de origen animal.

Los precios son bastante asequibles, cada hamburguesa tendrá un precio de $16.000 pesos, mientras que si la compra en combo tendrá un precio de $22.000 pesos. Si quiere ver la lista de restaurantes, horarios y detalles como ingredientes y propuestas gastronómicas directamente puede revisar la página web o su perfil de instagram.

