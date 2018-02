Vea pues, supermercados

Leer en los periódicos, ver noticieros o escuchar las emisoras podría ser un pasatiempo divertido si no fuera tan patética la realidad.

García Márquez no inventó nada. Se limitó a narrar lo que sucede en Colombia. El diario acontecer, que se va convirtiendo en una suma infinita de episodios que en cualquier otro país serían destacados por su realismo mágico, o surrealismo, o fenómenos paranormales… Aquí son el pan nuestro de cada día. Así somos. Así vemos las cosas. Así de sencillo…

Me remito a los últimos acontecimientos. La revista Semana titula una crónica sobre el exgobernador de Córdoba, Lyons delator, ¿un gran negocio para quién? La “justicia” le determinó 5 años de cárcel, 4000 millones para entregar, así su mano larga haya estado comprometida por diez veces más que esa cifra.

Nuevamente los maestros en paro, aun cuando los medios insisten en comunicar que aquí no pasa nada, todo está de maravilla.

Los saqueos a unos supermercados como cuota inicial de la catástrofe. Pusieron una vez más al descubierto que lo dicho por Farc sobre sus escobas, baldes, exprimidores y sal de frutas como lo único que tenían, era carreta. ¿Qué escondían debajo de las peras y papayas? No se permite decir ni pío.

Vargas Lleras les manda una palomita a los actuales alcaldes y gobernadores. Propuso unificar los periodos de los mandatarios regionales con el del presidente, por lo que ofreció un periodo de transición para ampliar el mandato de los actuales gobernantes locales. Todos se emocionan.

El Cartel de la Toga se activa de nuevo, a 20 días de elecciones, curiosamente a nombre de la justicia. Esperando el país que vaya Timo, pero resulta que solo actúa a quien le incomode.

Desde la calle el candidato presidencial Timochenko dice que cada huevo que le tiren “lo pone en serio peligro” para continuar su campaña. Desde la cárcel, la Gata sigue moviendo los hilos de la política para volver a tener el botín. Las elecciones están encima.

Llegaron al Congreso los secuestradores y No los secuestrados a sus hogares, nadie los reclama, ni el nobel, nadie se atreve a incomodar. Mockus dice que la guerra es de almohadas, pide votos. De la Calle escucha consejos de Ernesto Samper y ataca a Gaviria.

Cursa un proyecto de ley para condenar cualquier forma de maltrato a los animales. Me pregunto si las gallinas, los pavos, los cerdos y el ganado de carne no son considerados animales, o si, por ley, todos los colombianos nos volveremos vegetarianos. ¿Un ratón de laboratorio sufre maltrato? ¿O no pertenece al reino animal? ¿Los huevos del desayuno provienen del maltrato? ¿O es normal que millones de gallinas se vean obligadas a poner huevos sin descanso?

Las Farc no permitirán que se les toque ni con el pétalo de un rosa. Para ellos, los secuestros, las masacres, las minas que mutilan, las violaciones, los abortos obligados, el reclutamiento de niños, las ejecuciones, el narcotráfico, el asesinato de civiles, fueron “simples acciones necesarias para terminar con la injusticia social”. Pertenecen entonces a la cofradía de Sor Teresa de Calcuta-Montañas de Colombia…

Y así, día a día, desde el principio del principio, seguimos escribiendo nuestra historia. ¿Cuando se edite, completa, nos ganaremos el Nobel a la barbarie normal, o a la otra “paz”, la que nos dejan con las disidencias?

