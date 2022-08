Vallenato cristiano manda la parada

Por: Héctor Sarasti |

agosto 12, 2022

“Sentía un vacío en el corazón”. Esta expresión que menciona con frecuencia el destacado acordeoneonero vallenato Jesualdo Bolaño Quintero, ‘Bolañito’, resume lo difícil que fue su vida hace unos años.

¿Por qué? “La realidad es que era un hombre que conocía toda clase de vicios y sentía una ausencia total de Dios en mi alma”, relató Bolañito. Él, un hombre nacido al norte de Colombia, en la población de Villanueva, departamento de La Guajira, un 2 de marzo de 1961, dice que “sentía un vacío en el alma”.

SU HISTORIA…

El músico recordó que, siendo niño, un 24 de diciembre su padre le regaló de Navidad un acordeón. “Me dijo: hijo, este acordeón va a cambiar la vida tuya y la de la familia. Y, de verdad, que el acordeón no solo cambio mi vida sino también la de mis seres más queridos”. “Aprendí a tocar acordeón y comencé a montarme en los buses que van de las poblaciones de Maicao a la capital Riohacha. Yo me metía en las cantinas y en las tabernas donde estaban los borrachos, mi vida era toda inocencia y las garras del maligno estaban allí dispuestas a atraparme”.

A Bolañito tocar el acordeón le dio la fama que lo llevó a recorrer muchos sitios de Colombia, Venezuela y el mundo.

A la edad de 15 años (1979) Jesualdo Bolaño fue llamado por una casa disquera para grabar su primer disco de larga duración al lado de Alfonso “Poncho” Cotes Jr. Ese mismo año ganó el Festival Cuna de Acordeones de Villanueva (La Guajira) en la Categoría de Aficionado. “Para mi la música lo ha sido todo y ahora estoy enfocado en hacer aún más felices a las personas que comparten conmigo”, dijo Bolañito.

Hasta que llegó el día más oscuro de su vida en el último cuarto del siglo pasado: “Resulta que en una parranda en Barranquilla (Colombia) yo había tomado tanto que me emborraché, recuerdo que me metieron en un cuarto y me dijeron: prueba este polvo blanco (droga), aquello me quitó la borrachera y arranqué por ese camino en el que duré 21 años”.

“Buscando salir de esa mala vida intenté de todo. Quise cambiar por medio de la hechicería, de la brujería y hasta de los santeros. ¡Pero nada, el maligno seguía hundiéndome en el lodo!”.

Mientras esto ocurría, Jesualdo integraba la legendaria agrupación vallenata ‘Los Pechichones’.

“Me casé en 1986 y comenzó para mi esposa Ana Elina Campo un verdadero calvario. Demostré lo que en realidad era: un hombre que conocía toda clase de vicios”.

Corría finales de los ochenta, principios de los noventa. Después de mucho tiempo de sufrimientos, Ana Elina decidió separarse de él. Sin embargo, la esposa de un amigo, la convenció de que fueran juntas a la iglesia.

“Mi esposa se convirtió, algo que a la larga me trajo la bendición a mi”. No le contó nada a su esposo de esa conversión. El Viernes Santo 17 de Abril de 1.992, ella se arregló para ir a la iglesia.

De pronto, Jesualdo se despertó y le gritó:

-¿¡Para dónde vas?!

-Para la iglesia

-¡Espérame que voy contigo!

Bolaño la acompañó y desde ese día, se convirtió a la fe cristiana. Desde entonces, “Bolañito, transformado por el poder de Dios, es un hombre diferente que no solo toca muy bien el acordeón sino que también es un destacado predicador de la palabra de Dios. Hay que precisar que este artista es el acordeonero que se ha ganado tres veces el Festival Cuna de Acordeones, de Villanueva (La Guajira). “Para mi es un gran honor tener este logro, pues no solo refleja el amor a la música vallenata sino el cariño a mi pueblo, a la zona de mis ancestros y de los de mi esposa”.

Con su testimonio, Jesualdo Bolaño ha llegado a los corazones de miles de personas en el mundo entero. Actualmente vive en Palm Beach, La Florida (Estados Unidos) y ha recorrido 65 países.

Él es el orgulloso padre de Josefina María Rosa, José Alfredo Alejandro y Eliana Alejandra Margarita, pilares para fortalecer su fe en Dios. Y el abuelo de Lucas.

“Confieso con alma, vida y corazón que Dios me ha dado todo, alabado sea”.

