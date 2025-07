¿Vale la pena la membresía platinum de PriceSmart? Estos son sus defectos y beneficios

Anuncios

PriceSmart se ha posicionado como una de las opciones más populares para hacer compras al por mayor en América Latina y el Caribe. Su modelo de negocio, inspirado en los clubes de membresía estadounidenses, ofrece acceso exclusivo a productos en grandes cantidades, precios bajos y una variedad que va desde alimentos hasta electrodomésticos. Para poder ingresar y comprar en sus tiendas, es necesario adquirir una membresía platinum de PriceSmart, lo que genera dudas en muchos consumidores sobre si realmente representa un ahorro o una inversión conveniente.

Anuncios.

Anuncios Anuncios..

A pesar de su creciente popularidad, aún son muchas las personas que se preguntan si vale la pena pagar por la membresía de PriceSmart. ¿Qué beneficios ofrece? ¿Realmente se ahorra más comprando allí? ¿En qué casos conviene adquirirla? Esta nota busca resolver esas preguntas, analizar los pros y contras, y ayudarte a decidir si es una buena opción para ti o tu familia.

Todo lo que debe saber sobre la membresía platinum de PriceSmart

Lo primero que hay que considerar es que esta tiene un precio de $299.900 al año. Entonces, si la compra por su cashback del 2%, debe comprar $14.950.000 al año o $1.245.000 al mes para recuperar su inversión. En caso de que no gaste todo eso, no vale la pena tenerla. Por otro lado, si quiere comprar la normal, que tiene un precio de $144.900, con una diferencia de $155.000 con la platinum. Además, debe gastar $7.750.000 para que sea mejor la platinum y no la normal. Así que, en conclusión, vale la pena si usted va a gastar esa cantidad anual en el mercado.

....Publicidad....

| Ver también: Los 5 nuevos productos de D1 entre maquillaje, cocina, aseo y más que no superan los $10 mil