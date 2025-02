¿Vale la pena la licuadora china viral de Tik Tok? Precio y comentarios

.Publicidad.

El mundo de las redes sociales, como TikTok, ha crecido como un gigante, cambiando drásticamente la forma en que consumimos contenido y descubrimos productos. Con su formato de videos cortos y su algoritmo único, la plataforma ha logrado catapultar una impresionante cantidad de artículos de nicho a la fama global. Por lo que es normal y usual que se publiciten diferentes productos, un ejemplo perfecto es la licuadora china viral de Tik Tok.

Es muy usual que algunos dispositivos tecnológicos se vuelvan virales en cuestión de días y pocos productos han logrado captar la atención como lo hizo la licuadora portátil en TikTok. Este pequeño electrodoméstico, a menudo visto como una simple herramienta para preparar batidos o jugos, ha adquirido gran popularidad. A diferencia de las licuadoras tradicionales, grandes y pesadas, esta versión es portátil y está pensada para un estilo de vida móvil, pero muchos se preguntan si verdaderamente funciona o no.

¿Funciona la licuadora china viral de Tik Tok?

El creador de contenido de la cuenta ‘priceitcol’ decidió pedirla para comprobar su efectividad. Esta tuvo un costo de 17 dólares, es decir, $69.000 aproximadamente. La armaron, movieron las cuchillas antes de probarla y todo parecía funcionar con normalidad. Luego la probaron con manzana verde agua y hielos, pero por más que la batían, no licuaba, la fruta seguía intacta y no funcionaba. No se sabe si ese producto estaba defectuoso específicamente o si en general son así, pero en los comentarios algunos dijeron que era ‘mala’.

