Aunque no se puede negar que el delantero es un ídolo de la tricolor, su físico ya no le da para estar en cancha. Si lo siguen convocando se cansarán de él

La selección Colombia terminó su gira por suelo asiático con dos resultados muy favorables. En el primero, el equipo de Néstor Lorenzo logró remontar un 0-2 en contra y terminó empatando contra Corea del Sur; y en el otro, volvió a remontar un 0-1 y se alzó victoriosa contra Japón. Hartas fueron las sorpresas que dejaron los amistosos, entre ellas el rendimiento de jugadores jóvenes como Kevin Castaño. Pero también dejó certezas innegables, como que Radamel Falcao García ya no da para estar en la tricolor.

Y es que el delantero estuvo en los últimos minutos de ambos partidos. Contra Corea del Sur ingresó en el minuto 83, teniendo muy pocas oportunidades de cara al arco rival; y frente a Japón, entró al terreno de juego en el minuto 73 y dejó un cabezazo que casi pone el 3-1. Su presencia intimidó a los rivales; pero lo cierto es que en ambos partidos se le vio lento con el balón, lento en su reacciones y mal posicionado.

Ahora bien, es cierto que Néstor Lorenzo lo primero que dijo al llegar a la selección Colombia era que iba a confiar en los jugadores de experiencia; pero en el caso de Falcao es distinto. El jugador tiene un amplio historial de lesiones, en los últimos meses ha jugado muy pocos minutos, y su nivel físico ya no es el de aquel tigre que sorprendió a todos en 2012. Si bien en el ultimo partido antes de la gira asiática marcó gol contra Paraguay, en estos dos compromisos no se le vio fino y ya muchos preguntan que necesidad hay de convocar a Radamel.

El tiempo de James y Falcao ya pasó, mil agradecimientos a ellos porqie fueron grandes jugadores para la tricolor, bien por la nueva selección Colombia. — Nelson Bedoya - VIDEOS DEL FPC (@NelsonBedoyaSan) March 28, 2023

Cuadrado, James y Falcao, deben renunciar a la selección Colombia, no deben seguir esperando que los sigan llamando, mucho menos como "Guias espirituales". — @ MAMABURRA® (@gatotrak77) March 28, 2023

Carlos Antonio Vélez tenía razón cuando dijo que es una falta de respeto que sigan llamando a jugadores de experiencia que ya tuvieron historia con la tricolor. No por el hecho de que ya no dan pie con bola, sino porque con los últimos partidos que, por ejemplo, Falcao ha jugado, el delantero ha borrado todo lo bueno que le dio a la tricolor durante años. "Hay que cuidar a los ídolos", en eso tiene razón el periodista; pero parece que Néstor Lorenzo no piensa lo mismo.