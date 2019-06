“Usted es un hp” Lo que le dijo Francisco a Rafael Uribe Noguera

Las audiencias del caso Uribe Noguera siguen conmocionando al país. Los detalles del asesinato de la pequeña Yuliana Samboní la noche del 4 de diciembre de 2016 todavía están saliendo a la luz. Una de las revelaciones más recientes fue el testimonio del confeso asesino Rafael Uribe Noguera en el juicio contra sus hermanos Francisco y Catalina a quienes la fiscalía acusa por supuesto ocultamiento de información en el caso Samboní. Aquí la transcripción del testimonio de Rafael Uribe Noguera:

“Cuando empiezo a tener memoria y conciencia de lo que está pasando, recuerdo que miro mi celular y en el celular tengo cualquier cantidad de llamadas y mensajes… y creo que leo algunos y veo que me están buscando afanadamente. Minutos después o un tiempo después de recibir tantas llamadas, yo decido contestar el celular y es mi hermana Catalina, y me dice que me está buscando el Gaula, que yo dónde estoy y yo le miento y le digo que estoy en la casa de una amiga. Y ella me pregunta que dónde está mi carro y yo digo que está en el parqueadero de Equus 66.

Recuerdo que el citófono suena también bastantes veces y yo contesto y es el portero o el vigilante diciéndome que ella está abajo queriendo subir y yo le digo al vigilante que por favor no la deje subir y que cualquier persona que llegue al apartamento le diga que yo no estoy ahí. Al ya presentir que en cualquier momento van a llegar al apartamento mis hermanos… Yo escondo… Alzo el cuerpo de Yuliana y voy y lo escondo (…) antes o después, no recuerdo el orden exactamente, cojo la ropa de ella y la escondo en la cisterna del baño principal del apartamento. Después no sé exactamente lo que hice pero me salgo al balcón del segundo cuarto del apartamento, del cuarto auxiliar (…) veo que el piso está muy engrasado con aceite y tomo un trapero que hay cerca a la cocina y trato de limpiar lo que más pueda pero había demasiado y obviamente quedaron rastros del aceite.

Yo después fui cambiando mi versión y le dije que la niña se había bajado en unos puentes que hay en la 65 con circunvalar. Él me siguió preguntando bastantes veces que donde estaba, que me decía que ojalá esa niña apareciera, que rezara para que esa niña apareciera. Yo después volví a cambiar mi versión y le dije que ella se había tirado. Entonces él me empezó a decir, se tiró, se bajó…”