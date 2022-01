Uribe repartiendo volanticos en Montería: el triste ocaso de un caudillo

Por: fernando garcía ortega |

enero 17, 2022

Ver al viejo Uribe repartiendo volanticos en las esquinas de Montería, se me hizo realmente dramático, fue de lo más extraño, porque pese al repudio y al miedo viscerales que le he tenido desde hace treinta años que lo conozco, no me causa rabia, por su demagógico, vulgar y tan populistamente bajo accionar en que ha caído; ni risa, porque la ridiculez es enorme.

Lo que siento es una profunda tristeza de ver a tamaño arrogante otrora envalentonado con el poder (un adversario formidable de la política) hecho un guiñapo, aferrado al pasado sin la menor necesidad de hacerlo, ni posibilidades de levantarse como el fénix.

¿Que le motiva al desprestigio en que se debate? Ya es considerado por medio pueblo de incautos compatriotas como lo mejor que hemos tenido en doscientos años.

Ya se enriqueció como el que más y dejó multimillonarios a los dos hijitos emprendedores con las basuras, las zonas francas y las artesanías. No hablemos de lo impresentable, que según las malas lenguas es donde verdaderamente radica su exagerada fortuna.

Ya tiene una miserable pensión de treinta y cinco millones para sus gastos de bolsillo. Ya ni necesita escolta, nadie lo respeta en cualquier pasquín, en cientos de emisoras o en los videos de todos los youtubers nacionales y extranjeros.

¿Qué lo retiene en esta política infame y corrupta que cunde de desprestigio a propios y extraños? ¿Por qué no se dedica a sus nietecitos , a hacerlos olvidar de dónde descienden, ahora que están pequeñitos y sus mentes son moldeables aún?

¿Por qué no se va de paseo por el mundo, pero de incógnito, para que lo dejen entrar a los museos y a las universidades en Europa como cualquier hijo de vecino en plan de turista?

O por los orientes, en donde seguramente pueden pasar mejor de agache con doña Lina, conociendo templos budistas, dedicándose a la meditación y a pedir perdón por todos los crímenes que se le atribuyen y se libere de semejante karma tan espantoso, que eso es lo que lo tiene acabado y enfermo.

De pronto sería bueno que se quedase -como Brad Pitt- por allá en una montaña de esas de ocho mil metros de altura para arriba, en el Himalaya, unos veinte años; de pronto se inmortaliza y trasciende o queda momificado por el hielo, pero eternamente conservado.

Porque si no lo hace la edad y la conciencia le van a pasar cuentas de cobro con intereses muy altos, estilo grupo Aval.

Si no le llama la atención la propuesta gélida en el Everest, ahora que Petro les va a dar una muenda pavorosa, sería conveniente que hiciera las paces con él, para que lo incorporen a la Colombia Humana y podamos vivir tranquilos, en paz, con los paracos y la guerrilla reincorporados a la sociedad, luchando codo a codo por restaurar el país que el ilustre expresidente, exsenador y expresidiario con sus partidarios y secuaces se encargaron de destrozar en los últimos treinta años.