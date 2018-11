A Uribe dejaron de incomodarle las Farc en el Congreso

La reunión entre el expresidente Álvaro Uribe con varios congresistas de la oposición, incluidos los senadores de la Farc, estaría dando los primeros resultados. En medio de la discusión sobre el tratamiento especial a los militares en la JEP, el jefe del Centro Democrático reconoció por primera vez la voluntad de paz que tiene la exguerrilla. El mayor opositor de los Acuerdos de paz aseguró en medio de su intervención que le parecía importante la presencia de los exjefes guerrilleros su presencia en el Congreso. “Señores de las Farc, desde el punto de vista humano, a mí me parece bien importante tener la posibilidad de discutir con ustedes, me parece bien importante su presencia en el Congreso. Yo prefiero a un colombiano en el Congreso que en la cárcel. Lo prefiero en el Congreso que en la actividad criminal, pero me parece que lo que ha ocurrido dio mal ejemplo”. El expresidente aceptó la buena voluntad que tienen los congresistas de la Farc, pero dejó sobre la mesa sus reparos frente a quienes siguen delinquiendo, y dejó claro que sigue sin estar de acuerdo con la impunidad de la que tanto ha recalcado sobre los delitos de lesa humanidad.