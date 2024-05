Uno de los recientes estrenos de RCN saldrá del aire y no le dieron una explicación a su creador

.Publicidad.

Hace un par de meses el Canal RCN daba una gran noticia que animaba a muchos, Iván Charria regresaba a la televisión. Este creativo hombre volvía de la mano del canal con el que logró una gran recepción por parte del público. Fue así como se estrenó Hola Gente, una idea que el propio Charria había tenido y que los directivos vieron con buenos ojos. El programa llegaba como una propuesta nueva y diferente a lo que vemos generalmente los fines de semana. Además, habían varias figuras que se sumaban al proyecto para darle un toque especial. Sin embargo, según se conoció, el programa de RCN llegará a su final y no se supo por qué.

Hola Gente, de RCN saldrá del aire muy pronto y Charria no supo porque

El programa arrancó el año pasado en el mes de octubre. En él participaban figuras como Iván Charria, quien estuvo detrás de la idea del programa. Junto a él estaban Zulma Rey, Paola Usme, Salomón Bustamante y Camilo Arévalo. Era un combo que prometía brindarle mucha diversión al programa. Duró unos 7 meses al aire y la verdad parecía seguir durante un largo tiempo. Sin embargo, por lo dicho en varios medios, Hola Gente, del Canal RCN sería cancelado. Al parecer, el último programa emitido será el del 1 de junio y lo peor del caso es que no se sabe porque se tomó esta dura decisión.

Iván Charria habló con el medio Pulzo y según comentó él, la producción se canceló. Sin embargo, no fue muy claro el porqué RCN tomó esta decisión de no seguir adelante con el proyecto. Eso sí, no se puede negar que durante su tiempo al aire, hubo varios chismes que pudieron haber perjudicado al programa. Incluso, Charria confesó sentirse muy triste por este anuncio, con el que nuevamente, se despedirá de la televisión. Por el momento, no se sabe con qué otro proyecto el canal RCN vaya a suplir la ausencia de Hola Gente, pues era su programa fuerte durante los sábados.

Aunque vale la pena recordar que, hace un tiempo surgió un rumor de que habría un nuevo programa en el Canal RCN. Un periodista dedicado a estos temas, aseguró que ya habría una propuesta laboral para La Segura y Karen Sevillano. Sin embargo, podría ser mucha la coincidencia con la salida de la influencer de La Casa de los Famosos.

