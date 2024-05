La clara respuesta de Laura de León a aquellos que dicen que Rojo Carmesí es un fracaso; mostró cifras

La actriz es la protagonista de esta novela del Canal RCN y antes las constantes críticas, demostró que a la producción le ha ido muy bien, aunque no parezca

Rojo Carmesí fue el último lanzamiento del Canal RCN para competir en el horario prime de la televisión colombiana. Aunque la novela tiene una historia muy interesante y un elenco espectacular, su rating no ha sido el mejor. Desde su estreno, algunos medidores de rating, como el de Kantar Ibope, puntuaron muy mal la producción. Esto fue una gran sorpresa, teniendo en cuenta el éxito que había logrado la anterior novela. Se esperaba que este proyecto tuviera un gran éxito, aunque al final esto no ocurrió. Sin embargo, Laura de León, protagonista de la historia, salió en defensa de la novela y aseguró que no todo es como lo pintan.

Laura de León defendió Rojo Carmesí y uso cifras para desmentir su fracaso

Es cierto que muchas personas siguen consumiendo hoy en día televisión. Pese a esto, en la actualidad, hay nuevas formas en las cuales los televidentes pueden disfrutar de este mismo contenido. Además de las nuevas plataformas, en redes sociales incluso han llegado a verse novelas y grupos de seguidores de estas. Aún así, muchos han asegurado que lo ocurrido con Rojo Carmesí, es un total fracaso. Es que, en los medidores de audiencia de la tv colombiana, no ha tenido los mejores números. Todo esto ha provocado que algunos de sus protagonistas reciban críticas por parte del público.

Al parecer, esto ha ocurrido con Laura de León, protagonista de la novela, quien salió en defensa de la producción. Esto lo hizo por medio de sus redes sociales, donde compartió una imagen de los grupos de Telegram relacionados con la producción del Canal RCN. Según el pantallazo, se puede ver que entre los distintos grupos que hay de la novela, suman más de 32 mil seguidores. Adicionalmente, la actriz comentó que todo aquel que aseguré que la novela es un fracaso, está muy equivocado. De Igual manera, vale la pena recordar que, esta novela también está disponible en la página del canal.

Lo cierto es que la producción es realmente buena y el trabajo hecho por guionistas y producción, es excelente. Sin embargo, el gran éxito del reality de su canal rival, ha dejado en evidencia los gustos del público colombiano. Habrá que ver si la situación mejora o si el Canal RCN ya tiene entre sus planes, otro proyecto para dar la pelea.

