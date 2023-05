Universidad del Atlántico: ¿un oasis de burocracia y corrupción?

Por: Jesús Salcedo Álvarez |

Luego de ver la situación que está atravesando la universidad he tomado la decisión de escribir este artículo, pues el campus universitario se encuentra en completo abandono, pasear por sus pasillos, salones y baños te dará una muestra del estado en el que se encuentra, es evidente la mala administración y la poca inversión e infraestructura que esta posee. No obstante, dicha Universidad ostenta tener el cuarto presupuesto más alto del departamento del Atlántico y, sin embargo, hoy no contamos con salones seguros y dignos donde podamos recibir clases.

En días pasados un abanico en el bloque ABC se desprendió del lugar donde se encontraba instalado y le cayó a tres estudiantes del programa ingeniería que se encontraban recibiendo clases dejando a uno de ellos gravemente herido, por esta razón es evidente que la Universidad debe contar y manejar su propia estampilla pro ciudadela, para así poder hacerle mantenimiento a las instalaciones que lo requieran y que sucesos como los de esta magnitud no vuelvan a ocurrir; a todo esto debo agregar la ola de inseguridad que está viviendo la universidad como lo es el robo de motocicletas en su interior y robo a estudiantes a las fuera de dicha institución.

Al mismo tiempo, la UniAtlántico sufre una precariedad laboral y esto se ve reflejado en sus más de 1200 docentes ocasionales y catedráticos. Muchos de ellos manifiestan que no tienen las mínimas condiciones dignas de trabajo. Para ilustrar esto, a finales del mes de marzo fue donde muchos docentes firmaron contrato a pesar de que se encontraban laborando desde el mes de febrero y además, estos afirman que no reciben sueldo los meses de diciembre, lo anterior en referencia a los docentes ocasionales, en lo que se refiere a los docentes catedráticos su panorama es mucho peor porque estos solo tienen contratos de tres o cuatro meses en ocasiones sin prestaciones sociales y aun hasta la fecha muchos no han firmado los contratos que los vincule a la universidad, los docentes exigen la dignificación de la labor docente y la humanización por parte de la administración y los estudiantes, su clamor es que como seres humanos tienen deberes y responsabilidades económicas las cuales deben cumplir.

Pero la problemática, no solo se queda en la administración, sino también en los líderes eternos que tienen más de diez a treinta años dentro de ella, que lo único que hacen es hacer politiquería y para la muestra de un botón. Muchos de ellos lideran campañas, tomas o protestas y solo aparecen en momentos donde la universidad pasa dificultad o descontrol, sin embargo, estos nunca están en espacios académicos, culturales o deportivos.

Es necesario decir que al estado colombiano cada semestre le cuesta entre cuatro a diez millones de pesos semestrales cuando muchos de ellos solo matriculan una asignatura por semestre negándole la posibilidad a otros estudiantes de acceder a la educación superior, así también representantes en todas las instancias y exrepresentantes que tienen sus cuotas burocráticas y privilegios de viajes, paseos y congresos.

Para finalizar en lo que respeta a la academia, la universidad no cuenta con una biblioteca actualizada que funcione en su máxima capacidad, sino una biblioteca obsoleta, no contamos con zonas comunes donde podamos compartir con amigos, compañeros o docentes, no tenemos salones con aires o video beam, no contamos con un periódico universitario y mucho menos con una emisora y nuestros deportistas no cuentan con un excelente gimnasio. Cómo éstas, son muchas las problemáticas que se presenta dentro de la universidad y es necesario decir que el entorno influye en el desarrollo del aprendizaje, sin embargo, parece ser que, al Gobierno Nacional, Departamental, Local y la Administración les importa cinco, parece ser que la Academia, la Investigación, la Cultura y el Deporte pasaron a segundo plano.

Estas problemáticas de infraestructura no solo se ven en la Uniatlántico, sino también en universidades como la Distrital y la Nacional, donde sus estudiantes se encuentran inconforme.

Mi invitación como estudiante es hacer un llamado a la solidaridad y a la unidad, como compañeros ayudemos a mejorar nuestra universidad y también a ayudar al que lo necesita, al que sufre, demostremos que como estudiantes estamos dispuestos a transformar la sociedad y sobre todo el departamento del Atlántico, este artículo no tiene color o tinte político simplemente es la voz de un estudiante preocupado por su Universidad.