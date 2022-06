Una nueva hora en un buen momento para Colombia

Por: Ramiro Guzmán Arteaga(*) |

junio 21, 2022

El triunfo de Gustavo Petro se hace necesario asumirlo con una seriedad absoluta para evitar que la historia se repita, es decir, sin sectarismos que nos impidan avanzar en la escala del progreso social que desde años reclama el pueblo.

Evitar la repetición de la historia no puede ser una frase relamida, pues vendrán momentos difíciles en lo que se hacen necesario rodear y apoyar al presidente. La historia nos enseña que no hay que mirar a la oposición como el enemigo a aplastar. El mismo Petro lo confirmó en su discurso: “No vamos a utilizar el poder en función de destruir al oponente”. Pero tampoco descuidar lo que ya se empezó a lograr con el instrumento más poderoso que entrega la Constitución: el voto popular.

Ahora la historia nos enseña que vendrá esa especie de “reconquista”, liderada por los “pacificadores” tipo Pablo Morillo (1775-1837). Y vendrán con toda la artillería pesada dispuestos a reconquistar el poder. Y están en su derecho, pero ojalá y sea más por las buenas que por las malas, para evitar confrontaciones que puedan llevar a conflictos innecesarios que impliquen pérdidas de libertades y vidas humanas.

Gustavo Petro llega a la presidencia luchando prácticamente solo, pero con un respaldo popular incuestionable. Con todo un gobierno en contra, en medio de señalamientos de desprestigio y macartismo en lo personal y lo político. Prácticamente con toda la estructura de los organismos del Estado en contra, con casi todos los grandes medios de comunicación empotrados con el gobierno.

Gustavo Petro no llega a la presidencia a improvisar. Llega como estadista. Con todo un programa de gobierno preconcebido, producto de años de luchas de todo tipo. Desde cuando se declaró en rebeldía contra el Estado y los gobiernos, hasta cuando el mismo pueblo abrió las puertas a la nueva constitución (1991) y redireccionó.

Cometió delitos, pero delitos políticos. Declararse en rebeldía no es un delito de lesa humanidad contra la población civil, es un delito cometido contra un Estado con el que no se está de acuerdo. Por esa trayectoria no llega a la presidencia a improvisar ni con mentalidad de burócrata ni mucho menos de dictador.

Esta vez llega al poder armado con la Constitución, por eso le bastará con aplicar las grandes directrices políticas y administrativa que están en la Carta Magna que ayudó a construir y que tiene como tema grueso, como pilar inquebrantable, el definir a Colombia como un país social de derechos. De derechos de pobres y ricos, de negros y blancos, de indígenas y colonos, de creyentes y ateos, de ambientalistas e industriales, de reconocimientos a todas las condiciones sexuales y autonomías regionales.

Gustavo Petro llega en buena hora a la presidencia de un país que exige cambios urgentes para evitar las dictaduras de cualquier extremo ideológico. Tiene el compromiso de demostrar que las revoluciones violentas quedaron en el pasado, son anacrónicas y, lo más importante, que se pueden evitar, como se hubieran podido evitar y se han evitado muchas revoluciones sangrientas en el Mundo.