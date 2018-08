Una multa por defender la naturaleza

En el día de ayer, 1 de agosto de 2018, me fue impuesto un comparendo por intentar detener un acto que a claras luces resulta un atropello a la razón y a la lógica humana, para no hablar de lo que significa como ejemplo para los más jóvenes en lo ambiental.

El árbol de samán que existe en el separador en la intersección de la calle 10 con la carrera 18 frente al coliseo Omar Armando Baquero Soler de Acacías (Meta) estaba siendo brutalmente podado sin un estudio serio que indicara que así debían proceder, tal cual lo expresaron los funcionarios de la alcaldía, quienes de paso me sostuvieron que ellos solo obedecían órdenes pero que no conocían del estudio previamente hecho o de la socialización que un hecho como este significaba para una comunidad que se regocija a diario bajo la bella, refrescante y enorme sombra que dicho samán repartía gratis a diario.

Y digo que era brutalmente podado porque si bien es cierto que algunas de sus ramas estaban pudiendo causar algún tipo de incomodidad en las casas vecinas o con las líneas de energía y eso justificaba la poda de algunas de sus partes, en nada perjudicaban los enormes brazos que se extendían sobre las vías. Sin embargo, la justificación para semejante infamia fue decir que las ramas obstaculizaban la vista de las cámaras de seguridad que tenían del sector y que por lo tanto se hacía indispensable podarlas.

¿Habían escuchado tamaña insensatez? Resulta ahora que los culpables de la inseguridad en el pueblo son los árboles que tanta sombra dan, que ayudan con un problema que como el calentamiento global no es un invento de un loco cualquiera sino una realidad que la sentimos a diario en la piel. La solución no es mover un poste o una cámara para un sitio donde se pueda tener una mejor vista, sino que hay que hacer la de los dementes e ir destrozando lo que se atraviese por el camino sin medir consecuencia alguna.

No solo elevo mi voz de protesta por tamaña afrenta contra la naturaleza, sino que denuncio de manera enfática la forma absurda en la que el gobierno municipal viene atentando de manera reiterada a todo lo que tenga que ver con lo verde del municipio. Para la Personería y la comunidad de ese sector es aún muy fresco el recuerdo de cuando pensaban derribar los árboles que redondean ese mismo coliseo con el fin de construir un andén o las obras que se hacen sin tener en cuenta la arborización que necesita la comunidad para hacer más llevadera la temporada de verano con el pretexto de que no se cuenta con los recursos para la siembra más árboles, algo que de por sí es un despropósito que raya con lo ridículo.

Y ahora resulta que aquí quien salió perdiendo no solo fue la naturaleza, los pájaros de anidaban allí y aquellos que se posaban bajo la sombra de los inmensos brazos de este bello samán, sino que a quien osó a disentir de tan absurda medida resulta con una multa que aún no sé cuánto me irá a costar.

Nota: si no es porque la historia la viví en mi propio pellejo, creo que habría podido jurar que es una crónica de esas que nuestro Gabo escribía traída de un imaginario del absurdo.

