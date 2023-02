¡Una maternidad feminista es posible y necesaria!

Por: Paula Echeverri López – Corresponsalías Populares |

febrero 23, 2023

Históricamente, el papel de la mujer ha estado relegado a oficios que con el pasar del tiempo se han desvalorizado y minimizado: las labores del hogar, el cuidar, atender, contener, amamantar y demás. El día a día trae responsabilidades que deberían ser compartidas, que hacen que se olvide que "no es amor, sino trabajo no pago" y que la base para asumir compromisos en pareja no puede ser el típico "las mujeres nacieron con el don".

Es entonces donde enlazar la maternidad y el feminismo no es una idea descabellada, pues se creía que estas dos juntas ya venían de la mano y que eran un innecesario para la actualidad. Pensar que porque el uso de anticonceptivos se ha consolidado (estos existen desde los años 60 y son presentados como el gran invento del siglo XX que "da autonomía a las mujeres") y que porque hay cifras contables y lugares de ubicación geográfica muy estratégicos donde las mujeres deciden sobre la maternidad (tener o no tener hijos, cuántos tener, dónde tenerlos y cuándo tenerlos) da plena determinación sobre los cuerpos de las mujeres que los consumen es un error. Eso sin contar con la descalificación que se les da a las que no lo hacen, quienes muchas veces son tachadas de irresponsables e incluso de “mujeres de la vida alegre".

Negando las violencias machistas que en sus hogares puedan vivir, mujeres que viven con sus maridos obligadas a traer descendencia, mujeres y niñas abusadas sexualmente, la pedofilia que normalizamos como parte de la tradición de los pueblos colombianos, las repetidas historias contadas por la iglesia donde la mujer debe ser ayuda idónea y servir a sus maridos, donde el uso de preservativo y de anticonceptivos es un pecado, y así sin alargar más la lista de las incontables situaciones por las que mujeres, jóvenes y niñas pueden verse atravesadas en condiciones diferentes, estas son llevadas a culminar embarazos no deseados por lo tanto maternidades no añoradas, sin hablar lo que a corto y largo plazo puede desencadenar mal en problemas de salud mental.

Ahora bien, ¿dónde quedan las que desean ser madres y se hacen llamar feministas? Quizás las nuevas lecturas de los tantos feminismos que van surgiendo con el pasar del tiempo radicalizan las decisiones y quedan atrapadas en que el maternar es una labor netamente patriarcal y aunque no deja de sostener la propiedad privada, la construcción y reproducción de la familia como institución primaria que históricamente perpetua el consumo y el progreso del sistema capitalista. Necesitamos maternidades deseadas, acompañadas y contenidas en colectividad, ya que la niñez seguirá existiendo y será el nuevo reto y espejo de aquellas mujeres que continúen en la labor de maternar con crianzas respetuosas, infancias sanas y amadas. Esto determinará sociedades críticas, donde el enfoque de género sea parte de la cotidianidad y no un imposible como se aborda en la actualidad. Pues ser madre en tiempos donde tomar la decisión de criar está visto como algo de una mujer sin metas solo muestra lo atrasados que estamos como sociedad y el montón de problemas que tenemos con la infancia, posiblemente con las infancias de cada una de las personas que burla la decisión o la concibe como obsoleta.

