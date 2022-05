Una historia paranormal (más) de Regina 11

Por: LORENA MAMIAN GOMEZ |

mayo 18, 2022

Esta historia que me sucedió empezó en el año 2014 cuando me encontraba en la web indagando sobre la vida de Regina 11, y me encontré con unos testimonios de personas que aducían que habían estado en episodios de muerte y la mentalista los había ayudado a que se recuperaran; al leer esos fragmentos me causó risa y desconfianza. Pasaron los años y jamás pensé que fuera protagonista de un hecho así.

Es el año 2022, y en el corregimiento de Villagorgona en celebración de que se reactiva la economía se empiezan a realizar una serie de eventos donde traen a este lugar artistas de talla nacional e internacional y llega el mes de abril donde se publicita el concierto de Yeison Jiménez para el día 9, para lo cual adquirí la boleta para ir a este evento.

Sin embargo, ese día 9 de abril desde horas de la mañana sentí mucho aburrimiento y en horas de la noche cambié de prendas de vestir tres veces, me peiné de diversas formas, abordé mi rumbo hacia la vía principal con el fin de abordar un moto taxi que me llevara hasta el sitio donde sería el evento dado a que era en las afueras del corregimiento, pero justo cuando llegó a la vía donde se encuentran los mototaxis sentí como algo fuerte en el corazón y estaba desistiendo la idea de ir hacia ese lugar.

No obstante, no le hice caso a mis presentimientos y fui con gran sorpresa porque me encontré a una amiga y me senté con ella y sus amigos a departir todo transcurría en la normalidad hasta las horas de la madrugada aproximadamente 5:30 a.m. cuando se finiquitó el evento y me trasladaba hacia mi hogar.

La amiga con la que estaba y su esposo me ofrecieron llevarme hacia mi casa dado a que ellos se transportaban en motocicleta, para lo que yo acepte la ayuda, pero en mi mente jamás paso la idea de que sería el viaje que quizás me llevaría a la muerte.

Tras esto, salimos del lugar y nos estrellamos en un reductor en la vía que conduce del sitio donde era el evento hacia Villagorgona; pero la única afectada fui yo, y por lo que me relatan porque se borró de mi mente lo que sucedió una ambulancia me recogió y me trasladaron hacia el Oriente de Cali donde desperté a la 1:30 de la tarde.

Recuerdo aquel momento tan triste, donde me observó en un centro hospitalario y le pregunto a otro paciente que, si me podía decir que me había sucedido, y este me aduce que yo había tenido un accidente; en aquel momento me asusto mucho y realizo una llamada telefónica a mi progenitora a informarle que había tenido un accidente pero que percibía era algo leve, sin pensar todo lo que estaba pasando.

Ahora bien, el médico que se encuentra de turno se retira para hablar con mi progenitora y yo no escuche lo que le dijo; entonces procedo en alistarme porque supuestamente ya me vendría para mi hogar.

Tras esto, me informan que aún no tengo salida y que me van a remitir a una clínica; yo les digo que no porque me siento bien de salud. En ese instante, me suben en una ambulancia y me quede dormida.

Luego, de esto llego a un Centro Asistencial y me informan que me van a subir al sexto piso a un Unidad de Cuidados Intensivos; yo les digo en ese momento que no dado a que ese lugar es para personas que ya se van a morir.

Así pues, cuando me ingresan a la UCI me ejecutan un examen en el cerebro que da como resultado que tengo dos gotas de sangre; tras esto ellos me dan a conocer que necesitan autorización urgente de mi progenitora para realizarme una cirugía que necesito; yo les digo que no y me quedo dormida.

Por otro lado, del Hospital le informan a mi progenitora lo que sucede y ella dice que no va autorizar cirugías porque presiente que donde lo haga sería mi final.

Entre tanto, mi progenitora ante esta situación se comunica con un maestro de donde Regina 11, los cuales son personas que tienen desarrollados los poderes mentales y tienen la facultad de realizar garelos (ritos) para sanar a personas a distancia; y aquel maestro le dice a esta que no va a ser necesario operarme del cerebro; por lo que mi progenitora queda más tranquila.

Así pues, a las 6 de la tarde los personales médicos vuelven a realizarme exámenes para observar que ha sucedido con las gotas de sangre, y es sorpresa para ellos porque han desaparecido.

Tras esto, pierdo la noción del tiempo y llega el día martes en el cual mi hermano va por mí para traerme de nuevo a mi hogar.

Posterior a esto, le llevo a mostrar mi historia clínica a un médico particular dado a que yo no creía lo que había sucedido y este me informa que, si es veraz, dado a que es un caso muy extraño porque en Medicina un paciente nunca se salva de estos accidentes observando lo que yo tuve, y más teniendo en cuenta que no fue necesario la cirugía del cerebro.

Finalmente, dejo esto como testimonio de que si es veraz y que el poder tan inigualable que tiene Regina 11 en pro de ayudar a personas que más lo necesitan como en mi caso que puedo afirmar que estoy con vida gracias a ella y también a la labor de los médicos que me atendieron.