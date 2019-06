Una gran estafa llamada Transmilenio

Transmilenio es lo más parecido a Peñalosa: es ineficiente, es mediocre, es costoso y es cínico. Gracias a la vida, he tenido la fortuna de viajar a muchos países. Tanto de primer mundo como de tercer mundo. Y nunca he visitado una capital en la que su sistema de transporte sea tan chambón como el de Bogotá “mejor para todos”. Ni siquiera en Myanmar, el país más pobre del sudeste asiático, uno se siente tan estafado y agredido montándose en el tren urbano que tiene Yangon, su capital.

Hace rato no estaba en Bogotá. Yo soy caleño y vivo por fuera. Volví a Colombia después de 3 años y quise parar en Bogotá dizque para reconocerla y recordar los buenos momentos que viví por acá. Pero no. Imposible. Esta ciudad está irreconocible. Está carcomida por la maldita indiferencia y cinismo de una administración que no le importa nada el bienestar de su gente. En los 3 días que estuve solo pude sorprenderme con el triste destino que tiene esta ciudad que no pudo escoger a nadie peor como alcalde.

¿Cómo es posible que un pasaje en Transmilenio cueste 2.400 pesos por pasaje? Cuesta más que el metro de Santiago, de Buenos Aires, de Lima y de Caracas. Esto sin contar los descarados 5.000 pesos que hay que invertirle a la tarjeta que es obligatoria tener. Imagínese que usted es un turista que hizo escala en Bogotá para recorrerla dos días: ¿de verdad eso lo hace a uno merecedor de invertir 5 mil pesos en una maldita tarjeta que no va a volver a utilizar en su vida? Transmilenio es el primer sistema de transporte en el que uno no puede comprar un pasaje individual, sino que hay que invertir en un instrumento indispensable que cuesta más de 2 pasajes por adelantado.

Hoy entiendo y apoyo a ese muchacho que hace poquito lo agarraron colándose en la estación de la 100 con autopista: “Transmilenio es una mierda” dijo mientras lo multaban. Y si… lo es y punto. Nos estafa todos los verracos días en la cara y nosotros, los pobres ciudadanos, todos tan sumisos y conformistas, pagamos el precio con la cabeza gacha y seguimos escogiendo a los mandatarios que nada les vale, nada les duele y por eso nada se esfuerzan.

Enrique Peñalosa no se merece nada bueno en lo que le queda de vida. Por asumir el segundo cargo mas importante de Colombia siendo el ser más miserablemente mediocre que ha visto pasar esta ciudad que retrocede con el tiempo.

Bogotá se merece mejores cosas.

