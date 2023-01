Una estafa monumental en la cuna del capitalismo moderno

Por: Cyrano Rincón |

enero 09, 2023

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

.Publicidad.

Si uno analiza muy bien la serie documental que Netflix hace sobre Bernard Lawrence Madoff, más conocido mundialmente como Bernie Madoff, le queda claro que su estafa –que, dicho sea de paso, es considerada por muchos como la más grande de la historia– pudo evitarse sin ningún problema, con el fin de salvar de la debacle financiera a un grupo de inocentes que vio cómo el trabajo de décadas se esfumó como si nada: al menos eso plantean los periodistas y agentes financieros que denunciaron el terrible timo que se fraguó en las entrañas de Wall Street.

Efectivamente, todo el mundo coincide de que fue un delito de guante blanco, en el que se captó la astronómica suma de 19.000 millones de dólares. Madoff, como buen estafador, se creó, contando con la ayuda de su suegro, un aura de hombre serio y conocedor del mundo financiero. Esto le permitió acercarse a algunos pequeños inversionistas de Nueva York, clientes diferidos que solo buscaban duplicar sus ahorros; interactuar con la comunidad judía de Florida, concretamente con la de Palm Springs, para contar con grandes cantidades de dinero; y, por qué no, con todo aquel que había escuchado su nombre y venía diferido de alguien más que lo conocía. Toda una trama criminal.

-Publicidad.-

Lo que sorprende de ella es que el fisco norteamericano pudo detenerla, pero nunca creyó en las sospechas que delataban la estafa Ponzi, o que al menos alertaban lo que realmente estaba sucediendo en las oficinas de Madoff. Tanto es así que JP Morgan, el prestigioso banco neoyorquino, nunca se preguntó por el origen del dinero que entraba a la cuenta empleada para captar el dinero de la estafa. Se supone que Estados Unidos es el país de los controles, en donde el dinero del ahorrador se respeta y, por ende, se cuida a raja tabla el bolsillo de los consumidores. Por todo lo que uno ve, amigo lector, nada esto es cierto: los robos financieros se pueden dar en cualquier parte del mundo.

Nosotros los colombianos, guardando las proporciones, vimos algo parecido con el caso Interbolsa, y nos quedó muy claro que siempre los perjudicados son los pequeños inversionistas. Si bien como Bernie Madoff, los responsables de este descalabro financiero fueron condenados –realmente no como uno quisiera–, al final muchas familias se destruyeron y siguen reclamando un resarcimiento económico que verdaderamente reconozca el daño moral que sufrieron. Sin embargo, se van a quedar esperándolo, porque realmente en este país se respeta más al que roba a expensas del que trabaja.

Publicidad.

¿Acaso cuando empezó DMG, la pirámide de David Murcia, el fisco colombiano no sospechaba lo que se estaba tramando, como para no preguntarle a los bancos el porqué de tantos depósitos sin conocer su origen o procedencia? Por supuesto: estas estafas se realizan con la complicidad de estamentos alcahuetes, los cuales únicamente vienen a denunciar cuando ven que sus clientes prefieren un robo ilegal a un robo legal, como es el que establecen los bancos con las garantías de unas leyes financieras acomodaticias.

Amigo lector, hay que verse la serie documental de Bernie Madoff, para que así se entienda lo que sabiamente Peter Ferdinand Drucker alguna vez dijo: “la función de la empresa es crear clientes”. Humildemente le agregó a su frase: aunque la empresa sea criminal. ¿Por qué digo esto? Porque las estafas sofisticadas crean sus víctimas, y de usted depende si se convierte en una de ellas, viviendo en un mundo que ha hecho del dinero su vellocino de oro y que no respeta ética alguna. Esto no quiere decir que no se deba invertir, solamente que hay que tener en cuenta en dónde hacerlo y con quién hacerlo, ya que hay muchos vivos como Madoff esperando su oportunidad.