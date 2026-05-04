- Una empresa caleña produce las fajas preferidas de las Kardashian, Jennifer Garner y las exportan a medio mundo

Las fajas Ann Chery, fabricadas por Isaías Labourdette en el barrio Salomia, son las más populares en Amazon y se hacen con caucho extraído de los Llanos

La reconocida marca de fajas y prendas de control Ann Chery, hoy utilizada por celebridades e influencers de la talla de las Kardashian, nació en Cali en 1982. La compañía fue fundada por Isaías Labourdette, un chileno de ascendencia francesa que decidió apostar por la creación de una empresa propia tras llegar a esa ciudad cuando era apenas un joven decidido a comercializar fajas importadas desde Brasil.

Operando bajo la razón social C.I. Manufacturas Model Internacional, la empresa arrancó su producción de fajas postoperatorias en una pequeña planta, pero pronto evolucionó para satisfacer la creciente demanda de prendas de modelamiento diario. Actualmente, la compañía produce cerca de cinco millones de unidades al año desde sus instalaciones en las zonas industriales de Salomia y La Flora en el norte de Cali, lo que la posiciona como la fabricante de fajas más grande de América Latina.

Látex natural producido en casa

El éxito sostenido de la marca, enmarcado en un sector nacional que registra crecimientos anuales de hasta el 15 %, se debe en gran medida a la calidad superior de sus materiales. Ann Chery utiliza látex 100 % natural y Powernet, una malla elástica de alta compresión que distingue sus productos de las imitaciones asiáticas.

Kim Kardashian luciendo uno de los modelos de fjas de Ann Chery

Para asegurar la excelencia de su materia prima, la empresa ha implementado una robusta integración vertical que incluye cultivos de caucho en Guatemala y los Llanos Orientales de Colombia, una planta de látex propia, una unidad textil y maquinaria para la fabricación de sus propios insumos metálicos. Esta infraestructura permite ofrecer líneas diversificadas que abarcan desde cinturillas y corsés hasta prendas deportivas y prendas masculinas, caracterizadas por ser suaves e invisibles gracias a la tecnología de sus telas.

Segunda generación de negocios familiares

La segunda generación de empresarios está representada por Yerone Labourdette Ledesma, hijo del fundador, quien trabaja en la compañía desde hace 21 años, y a quien se le debe su estrategia comercial exportadora. Los primeros pasos de su expansión internacional se dieron en México en 2002, a través de distribuidores autorizados y almacenes de cadena, pero, a partir de la creciente demanda, montaron su propio centro de distribución. Ocho años después, en 2010, abrieron tiendas propias en la ciudad de Guadalajara. En la actualidad, cuentan con cerca de 40 tiendas en todo México.

En octubre de 2007 dieron el gran paso hacia la distribución en Estados Unidos, país que se ha convertido en su mercado más fuerte: Ann Chery ha logrado posicionarse como la marca de fajas y prendas de control líder en ventas en Amazon.

En el corazón de las celebridades

Su notoriedad allí aumentó significativamente al convertirse en patrocinador oficial del equipo de baloncesto Miami Heat, al punto de abrir un showroom en Miami en 2016. Además, el posicionamiento de la marca se ha visto reforzado gracias a las celebridades que usan sus productos; la faja estilo “Melisa” fue usada por las actrices mexicanas Sherlin y Marlene Favela, quienes mencionaron que les ayudó a recuperar su figura tras el embarazo, y Kourtney Kardashian, Jennifer Garner y Gwyneth Paltrow indican que las utilizan para mantener su figura.

En 2014, la marca fue pionera en el mercado de Medio Oriente al abrir sus puertas en Arabia Saudita y Dubái. En 2018, la supermodelo venezolana Shannon de Lima, exesposa del cantante Marc Anthony, desfiló en Colombiamoda en Medellín con ropa de control de Ann Chery.

Shannon de Lima en la pasarela de Colombiamoda luciendo una faja de Ann Chery

En la actualidad, cerca del 90 % de su producción va para el mercado internacional, con exportaciones a todos los continentes. En Colombia, sus productos se pueden adquirir principalmente a través del sitio web oficial annchery.co, o en tiendas localizadas en Cali (C.C. Unicentro, C.C. Único 1 y 2) y Tuluá (Almacén El Príncipe), así como a través de plataformas como la argentina MercadoLibre y distribuidores autorizados de fajas colombianas.

La compañía, que opera en Colombia bajo el nombre de C.I. Manufacturas Model Internacional S.A.S., vendió 28.857 millones en el 2024.El 95 % de las más de 1200 personas que trabajan en la compañía son mujeres madres cabeza de hogar. La marca también ha recibido distinciones importantes como la del Congreso de la República en el Grado de Comendador (2017) y la Orden al Mérito Vallecaucano (2022).

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