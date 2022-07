Una carta a mi pueblo: Villarrica, Tolima

Mis padres hace mucho se fueron de viaje al infinito curtidos de pobreza y parte de mis hermanos ya no están, se los tragó la guerra y la desidia y la tristeza de no volver a verte, para soñar y vivir y morir en tus veredas y caminar en paz por los caminos desiertos de tu historia. He querido en su nombre recordarte como un hijo expósito sin patria para alcanzar la paz y sentir el calor de tus abrazos y acercarme a la beldad de la tierra que un día nos cubrió de encanto y besos como mi madre al pie de las raíces. Y he sobrevivido al dolor, al sacrificio y a la muerte y conocido el martirio de mis otros hermanos, los campesinos de mi patria y estado a su lado en múltiples afanes. No me arrepiento.