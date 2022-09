.Publicidad.

A puertas de que inicie el proceso de Néstor Lorenzo en la selección Colombia, con los partidos amistosos contra Guatemala y México, las críticas por los jugadores a los que convocó no han cesado y específicamente por uno en concreto: James Rodríguez.

Desde que el técnico argentino dio la lista, tanto los aficionados de la selección Colombia como los mismo medios, vieron como una burla el llamado del 10. Es que el futbolista en los últimos 6 meses ha jugado muy pocos partidos y su regularidad no daba para que lo convocaran.

Convocar a James Rodriguez a la Selección Colombia hoy, es cómo llevar un carro varado a una clasificación de Fórmula Uno.

Néstor Lorenzo premió a los que nos eliminaron del Mundial y su mensaje fue: James aunque no entrene ni juegue, siempre estará. Mal ejemplo y mal comienzo — Cesar Augusto Londoño (@cesaralo) September 16, 2022

Sin embargo, desde Antena 2 dieron las posibles razones del llamado de James y por qué, obligatoriamente, tendrá que jugar un partido como titular. Resulta que varios acuerdos comerciales obligaron a la selección Colombia a tener a James en la lista de convocados y también la obligaran a alinearlo en uno de los partidos como inicialista, primordialmente contra la selección mexicana.

Dicha información no seria para nada descabellada, ya que tanto James como la selección Colombia, tienen unos compromisos comerciales que no pueden pasar por alto. Y James juegue o no juegue con sus equipos, siempre tendrá una relevancia importante en la selección en cuanto al dinerito que les puede dejar por vestir la camiseta amarilla.