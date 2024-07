Un sueño de justicia: la Colombia que merecemos

Por: Nicolás De la Cruz Picalúa |

julio 12, 2024

En el alba de nuestra nación, el pueblo de Colombia, en un acto de esperanza y fe, se unió para tejer un futuro de justicia y prosperidad.

El preámbulo de nuestra Constitución se erigió como un faro de luz, guiándonos hacia un destino donde la vida, la convivencia, el trabajo, la justicia, la igualdad, el conocimiento, la libertad y la paz serían más que ideales; serían realidades palpables, vividas y sentidas en cada rincón de nuestro país. En el papel, en ese documento sagrado, prometimos forjar una sociedad unida y fuerte, protegida por el manto de la democracia y la participación ciudadana, comprometida con la integración de la comunidad latinoamericana.

Sin embargo, en la cruel paradoja de nuestra existencia, el sueño se desdibujó en la dura realidad de la cotidianidad. La violación de la ley se infiltró en nuestros días como una sombra tenebrosa, envenenando la esencia misma de nuestra sociedad. La violencia económica y la pobreza se convirtieron en la cadena que aprisiona a los más vulnerables, susurrando en cada esquina el desamparo y la desesperanza. La violencia cultural y la ignorancia emergieron como espectros que empañan nuestro legado y nublan nuestro futuro, mientras que la violencia política, el nepotismo, el clientelismo y la corrupción manchan la pureza de nuestros sueños, alejándonos de la visión noble que alguna vez abrazamos con fervor.

Aun así, en medio de este paisaje de sombras, late en nuestros corazones la chispa incansable de la esperanza. Sabemos lo que debería ser: la materialización de las promesas inscritas en nuestra Constitución, la aplicación de esos principios que una vez juramos defender con cada fibra de nuestro ser. Anhelamos una Colombia donde la ley no sea un simple enunciado, sino una realidad vivida y sentida por todos. Imaginamos un país donde la justicia no sea una palabra hueca, sino una presencia tangible en cada acto, en cada decisión, en cada vida.

Visualizamos una sociedad donde la igualdad no sea un privilegio, sino un derecho inherente, donde el conocimiento florezca y la libertad sea el aire que respiramos. Deseamos una paz que no sea un sueño inalcanzable, sino una melodía constante que envuelve nuestras vidas, una convivencia donde el respeto y la solidaridad sean los cimientos de nuestra interacción diaria. En este ideal, el trabajo no es una carga, sino una dignidad compartida, y la comunidad latinoamericana no es una utopía, sino una hermandad fortalecida por la unión y la cooperación.

En este panegírico de efusión lírica, invito a cada lector a sumergirse en la visión de lo que podemos ser, a sentir en lo más profundo de su ser la urgencia de transformar nuestra realidad. Permítanme pintar con palabras las imágenes de un país que aún puede resurgir de sus cenizas, donde cada ciudadano se convierte en un guardián de los principios que alguna vez juramos defender.

Imaginemos juntos las calles de una Colombia renovada, donde los ecos de la corrupción se desvanecen ante el clamor de la integridad y la transparencia. En estas calles, los niños corren libres, sus risas resonando como un himno de esperanza, mientras los adultos trabajan con orgullo y dignidad, sabiendo que sus esfuerzos son valorados y recompensados. Las plazas se llenan de debates vibrantes y constructivos, donde cada voz cuenta, donde la democracia no es solo un ideal, sino una práctica diaria y vivida.

Sentimos el aroma del café colombiano mezclarse con el aire limpio de una nación en paz, oímos el susurro del viento en los campos fértiles, libres de violencia y llenos de vida. La educación se convierte en la antorcha que ilumina cada mente, derribando las barreras de la ignorancia y cultivando una generación de ciudadanos conscientes y comprometidos.

Vivamos juntos este sueño, hagamos que nuestras manos trabajen unidas para construir la Colombia que merecemos. Que cada acción, cada palabra, cada pensamiento esté impregnado de los principios que una vez juramos defender. No dejemos que la sombra de la realidad actual nos impida ver la luz del futuro que podemos alcanzar. Con determinación y esperanza, transformemos nuestra nación y hagamos realidad el sueño de justicia, paz y prosperidad para todos.

En este viaje, te invito a no solo leer, sino a sentir, vivir y luchar por la Colombia que todos merecemos.