Un SOS para el árbitro de la paz y su propuesta de juego limpio

“No tengo mucho información al respecto de su tarjeta verde, pero siento que es una bonita oportunidad de transmitir valores a través del juego. Si estamos implementando cambios tecnológicos, qué bueno también crecer hacia cambios que transmitan valores, a las personas que nos siguen en el estadio o en sus casas y la veo como una iniciativa constructiva, que a través del fútbol podemos impactar a la sociedad”, expresó Diego Arias, volante de marca del Deportivo Independiente Medellín.

“La verdad es que me parece interesante esta propuesta de la tarjeta verde, más en un momento en que el fútbol representa tanto para la humanidad. Es una idea fantástica. Es que un momento en que nos confundimos con todas las cosas mal hechas, con las formas mal ejecutadas, yo creo que esto de su tarjeta se convierte en una guía para valorar a los que hacen las cosas bien, porque no es simplemente estar castigando, sino que también vale la pena patrocinar a la gente que lo hace bien y esto de su tarjeta me parece algo estupendo”, señaló el profesor Francisco Maturana en su momento.

“Es muy importante para el fútbol colombiano y a nivel mundial hacer cosas buenas o dar un buen ejemplo para los buenos actos, para mí es fundamental. Dentro del fútbol hoy por hoy tenemos que tener un fútbol en paz, sabemos que con buenos actos todo se puede mejorar y esto de la tarjeta verde es unas buena causa para que lo podamos hacer”, señaló Germán Ezequiel Cano Recalde, goleador histórico del DIM e igualmente es ejemplo de fair play.

Estas como muchas voces autorizadas del fútbol más incluyen un inventario positivo de personalidades de la pelota, que hablan de esta estrategia inventada por este inquieto periodista hace ya cerca de 30 años.

Por eso lanza una voz de auxilio: quiere llegar al Foro Internacional Fútbol para el Desarrollo.

“La ONG barranquillera Fútbol Con Corazón me ha invitado para hablar de nuestro aporte a la paz y la convivencia a través de nuestra estrategia fair play de la tarjeta verde”, señala Castro Bohórquez.

“La jornada académica se realizará en Ciudad de Panamá, los días 24 y 25 de mayo, en el Hotel Sortis, y es la continuación de otras programadas por esta ONG que orienta el economista Samuel Azout”, expresa el llamado árbitro de la paz.

S.O.S por el juego limpio

Para cumplir el objetivo de seguir visibilizando y sensibilizando a los diferentes públicos del fútbol acerca del juego limpio, Roosevelt necesita del apoyo de la que él llama “gente caritativa de las empresas”.

“Uno de los grandes valores que tenemos los seres humanos es la caridad. Por eso acudo a esta gente de las empresas para que me tienda la mano y tener la posibilidad de llevar mi mensaje de paz y convivencia en el contexto del fútbol a otras geografías”, es la solicitud que hace este periodista deportivo afiliado a la Acord, a la AIPS y al Círculo de Periodistas y Comunicadores Sociales de Antioquia, CIPA.

La publicidad en pendones, las reflexiones detrás de las tarjetas verdes y demás piezas publicitarias recibirán en contraprestación estas empresas por su patrocinio.

“Es un gana-gana para todos, en el que el beneficiado será el juego limpio”, señaló este tolimense de nacimiento y colombiano de corazón.

“Mi teléfono de contacto es el 3004540685 y mi correo electrónico es [email protected]”, informa sin mis misterios el también llamado juez de los valores.

