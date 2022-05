Un paso por la Universidad Nacional de Colombia para pensar la afrocolombianidad

Por: Aiden J Salgado Cassiani |

mayo 16, 2022

El 11 de mayo fui invitado a conversar con estudiantes de los primeros semestres de la carrera de Filología en la Facultad de Sociología de la Universidad Nacional de Colombia (sede Bogotá).

Tenía más de cuatro años que no ingresaba a esos campus universitarios donde tantas veces fui como estudiantes a debates de construcción de políticas universitarias hacia la población afrocolombiana. En un primer momento, con el colectivo de estudiantes universitario afrocolombiano CEUNA, después en la construcción de la Federación de Estudiantes Universitario de Colombia FEU, más adelante en el nacimiento del Encuentro Nacional de Estudiantes Universitario Afrocolombiano ENEUA, y ya como profesional estuve en lo que fue la MANEAFRO. Fueron estos escenarios de análisis, debate y discusiones sobre la construcción de política educativa que llevaran a trasformar la educación superior del país, reconociendo la diversidad de lo que somos como nacionalidad.

Esta fue una etapa de crecimiento como individuo afrocolombiano, palenquero y cimarrón, como para el movimiento estudiantil afrocolombiano donde como miembro fundador del CEUNA en 2004 realizamos un gran aporte, pero también para el movimiento estudiantil clásico que por primera vez se enfrentaba a la discusión étnico racial de políticas diferenciadas étnicamente más allá de la discusión de clase al que estaban acostumbrados, pero a la inversa hacia dentro del naciente movimiento estudiantil afro se empezaba a dar la discusión de clase social izquierda-derecha.

Todo esto era un coctel con bomba de molotov. Fueron muchas las tensiones acaloradas de debates profundos, los más significativos fueron en la elaboración de la propuesta de cupos especiales para estudiantes afros presentada a la universidad nacional por el CEUNA[1] , otro fue la comprensión del componente afro al interior de la FEU con una secretaria afro y o étnica, el otro fue al interior de la Mesa Ampliada Nacional Estudiantil (MANE) si la propuesta de ley de educación superior que se estaba elaborando la debería tener un componente afro o no.

Todos estos debates nos llevaron a comprender que la educación superior colombiana debería tener un componente afro real, de allí que quedo establecido un programa de admisión especial para estudiantes afrocolombiano después del momento de tensiones más fuertes vivido en la Universidad Nacional cuando en pleno evento del primer ENEUA (septiembre de 2007) con estudiantes de diferentes universidades principalmente públicas del país nos tomamos las instalaciones del edificio Uriel Gutiérrez de esa Universidad: dos años después se creaba un programa de cupos especiales.

La federación de estudiantes se creó con nueve secretarias y una afro, se creó una propuesta de educación alternativa afrocolombiana en la MANEAFRO una especie de capítulo étnico de la propuesta alternativa de educación superior.

Lo que hoy me hace realizar este artículo, fue la emoción que me lleve al interior de los campus de la Nacho, (Yino, Edna, Diana y otros cofundadores de CEUNA) ver tantos estudiantes afros caminando los terrenos de la Universidad más importante de Colombia, esto era inimaginable; recuerdo que antes veíamos escasamente dos o tres estudiantes afros, hoy las cosas han cambiado, esto es el resultado de ese programa de cupo especial y la creación de la sede Nariño de esta universidad, que también fue objeto de discusión en la toma de 2007 por el ENEUA.

Hoy 12 años de entrada en vigencia del programa de admisión diferencia afro todavía queda mucho por hacer, esto lo percibí en las preguntas por los estudiantes en el salón al que fui invitado, ellos tienen ganas de conocer el tema afro y todavía sigue ausente en los corpus educativos o se presentan de manera marginal a pesar de los esfuerzos de profesores como Magemati Wabgou, Mara Viveros, Claudia Mosquera entre otros. Me atrevo a decir que se dio un porcentaje de cupo de admisión especial, pero no la integralidad de la propuesta que presentamos que doce años después sigue esperando por su implementación.

Pude analizar la necesidad de la implementación de un programa de acciones afirmativa completa, al observar como la mayoría de estudiantes que me encontré en los campus no levantaban la cabeza porque se sienten con pena y no se hallan completamente en la Universidad.

Este comportamiento fue objeto de diálogo con la profesora de Lingüística Ángela Marcela Cogua que me invitó a dictar esa charla; ella también reconoció que los estudiantes afros de sus clases se aíslan y poco interlocutan con el resto.

Sabíamos que esto podía suceder, por ello en la propuesta hablábamos de un acompañamiento diferenciado por parte de bienestar estudiantil, pero también de un componente curricular para la trasformación, los pénsum y el conocimiento; son deudas que están presentes por la que las nuevas generaciones de estudiantes deben luchar. (Ojalá pueda ver estudiantes de mi pueblo Palenque y mi Hijo José Adolfo Salgado Palomeque).

En nuestra generación colocamos nuestro granito de arena, a decir de Frantz Fanon (cada generación, dentro de una relativa opacidad, tiene que descubrir su misión, cumplirla o traicionarla).

Desde el palenque un cimarrón todavía.

[1] Uno de estos debates era si la solicitud del 10% de cupos para los estudiantes afros se hacía dentro de los cupos asignados, o por fuera de ellos asignando nuevos.

Cimarrón- Activista-Palenquero

Integrante de CONAFRO, ARAAC, CEUNA, Kombilesa, CENPAZ

Email [email protected] [email protected]