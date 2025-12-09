- Un obispo barranquillero que sobrevivió al remezón del papa León XIV está hoy en el primer anillo del poder vaticano

Monseñor Luis Manuel Ali fue encargado por el papa Francisco de la protección de niños y conserva su rol, rodeado ahora de sacerdotes agustinos y del Perú

Después de siete meses de haber visto salir humo blanco de la chimenea de la Capilla Sixtina en el Vaticano con el anunció habemus papa, el elegido, León XIV, realiza su primera salida al mundo, y el primer destino es Turquía. Finalmente, el jerarca estadounidense ha conformado la mayor parte de su equipo con el que afrontará los retos que la Iglesia tiene por delante.

Dos colombianos habían hecho parte del estrecho círculo de su antecesor Francisco, y uno de ellos, el barranquillero monseñor Luis Manuel Alí Herrera, aún está en Roma como secretario de la Comisión Pontificia para la protección de los menores.

El otro fue el bogotano monseñor Mauricio Rueda Beltz, quien dirigió los viajes de Francisco desde la sección de las relaciones con los Estados y Organismos Internacionales de la Secretaría de Estado. Un cargo de enorme confianza y cercanía con el pontífice. Hoy monseñor Rueda, por decisión de Francisco, es nuncio en Costa de Marfil.

Monseñor A{í, 58 años, de familia con ascendencia libanesa, psicólogo clínico. estará en la Comisión hasta el 2027, tiene una auxiliar estadounidense Teresa Kettelkam Como obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Bogotá coincidió con el cardenal Luis José Rueda Aparicio, quien de alguna manera es cercano a León XIV, dado que fue su elector.

El círculo agustino y peruano

Una anécdota en el Vaticano es aquella que durante una ceremonia cinco días después de la elección, un sacerdote peruano, Bernardito Gil, vicario general del exobispo de Chiclayo (Perú) Robert Francis Prevost, se sentó junto al nuevo pontífice romano en el papamóvil. El padre Gil había ido a Roma para saludar a su antiguo mentor, y era el retrato del gran vínculo de León XIV con Perú.

Hace unos días el papa León XIV nombró a su secretario privado Edgard Rimaycuna su capellán

Esta relación no se limita a una nostalgia personal. El papa León XIV nombró secretario al padre Egdard Rimaycuna Inga, originario de la diócesis de Chiclayo, la que señaló desde el balcón en español, tan pronto fue nombrado. La primera aparición oficial fue el miércoles siguiente a la elección. Llegó junto a él a la audiencia a las Iglesias orientales en el Aula Pablo VI del Vaticano, colocó el micrófono, le pasó los folios del discurso y se sentó a su lado. El sacerdote peruano había sido nombrado su secretario privado. A sus 37 años, llevaba 20 al lado de su guía espiritual en Chiclayo.

El papa creó el cargo de vicerregente de la Casa Ponticifia para el agustino nigeriano Edward Daleng

En otro cargo de mucha confianza León XIV acaba de nombrar a un padre agustino, al nigeriano Edward Daniang Daleng, exprocurador general de la Orden de San Agustín, como vicerregente de la Prefectura de la Casa Pontificia. Daleng estaba en Roma de vuelta a su país cuando el papa le dijo que se quedara. Y recuerda emocionado que el pontífice ha estado por lo menos una docena de veces en su país incluso en el 2016 cuando fue nombrado prior de los agustinos y cumplía 46 años el 14 de septiembre, dos meses después, en noviembre, ya estaba cumpliendo su cita con el país africano.

Los compañeros para pensar la Iglesia

Estos son lo cargos de la confianza, de la mayor cercanía, la de tomarse un café juntos, se dice en el Vaticano. Hay otros que son los de los del sillón de la reflexión para “ pensar la Iglesia”. Uno de ellos es quien fue general de los padres agustinos hasta hace dos meses, Alejandro Moral Antón, español de Burgos, 70 años. Estudiaron y trabajaron juntos muchos años. Durante 12, el padre Moral fue el número dos de Prevost en la Orden de San Agustín, su mano derecha.

Su amistad se remonta a los años 80, cuando ambos llegaron a Roma a estudiar, él Biblia y Prevost Derecho, pero fue en la orden religiosa cuando consolidaron su relación: "Él era uno más en todo. Nos hemos sentido muy bien, hemos visto partidos de fútbol juntos, hemos estado como amigosrealmente". En 2013sustituyó a Prevost y allí estuvo hasta septiembre de 2025. Todos recuerdan en la casa curial agustina que antes del cónclave fue a “visitar por sorpresa” a sus compañeros de muchos años.

Los conocedores de la orden coinciden en que Alejandro Moral es el compañero que tiene una experiencia de gobierno muy cerca con león XIV y una visión general de la Iglesia en su misma ruta.

El prior burgalés cedió el mando al estadunidense Joseph Farrell, un berlinés de 62 años, camarlengo de la Iglesia, una figura clave durante el periodo conocido como la Sede Vacante, que empezó con la muerte del papa Francisco y terminó con la elección de León XIV. Farrell es también cercano al papa, tanto que los agustinos están a 2 minutos de camino de la Plaza de San Pedro, justo frente al lado izquierdo de la columnata de Bernini. Allí recibieron a los cardenales colombianos Luis José Rueda y Rubén Salazar.

El abrazo con Msr Luiis Marín de San Martín subseretario del Sinodo en la audiencia con periodistas

Quizá uno de los cargos más importantes es el de monseñor Luis Marín de San Martín, agustino madrileño subsecretario de la Secretaría General del Sínodo (asamblea de obispos católicos). El cardenal Robert Francis Prevost, tuvo una relación muy cercana con el Sínodo, participando activamente en dos sesiones de la XVI Asamblea General Ordinaria del Sínodo de los Obispos y en el Sínodo Panamazónico. Su rol como prefecto del Dicasterio (departamento de la curia ) para los Obispos lo colocó en una posición central para seguir el proceso sinodal. Monseñor Marín de San Martín, quien vive en Roma, compartió con Prevost las horas antes de ser nombrado papa: «Le dije, pase lo que pase, no estarás solo»

El agustino cusqueño Lizardo Estrada el el secretario del Celam en Bogotá

Monseñor Lizardo Estrada Herrera, agustino cusqueño, es secretario general del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (Celam ) para el cuatrienio 2023-2027. Tiene sede en Bogotá.

Con este grupo de sacerdotes cercanos al papa que en el Vaticano llaman “ los monseñores” León XIV ha empezado a abordar temas intensos y urgentes para la Iglesia como la reforma de la Curia, la gestión de las relaciones internacionales, el apaciguamiento de las tensiones. Tras bambalinas, mientras le pone el sello a su pontificado, el papa le pone gusto al ceviche y al ají gallina de Verónica Sánchez, la cocinera de Arequipa.

