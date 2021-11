Un dialogo clave: Cali se sienta a hablar 200 días después del estallido social

.Publicidad.

Un grupo diverso de ciudadanos caleños pusieron en marcha un gran Acuerdo por Cali para concertar un destino compartido, bajo el signo de la reconciliación, la inclusión y la no violencia. No se comienza de cero. Este gran Acuerdo ciudadano al que están llamados empresarios, artistas, líderes cívicos, académicos, periodistas, entre otros, es el esfuerzo por lograr que aun en medio de la diferencia o justamente apoyándose en ella, se pueda concertar la ciudad del porvenir. Y se asume que solo bajo el signo de la reconciliación, la no violencia y la inclusión, será posible la vida en comunidad.

La convocatoria inicia destacando que “El estallido social que ha sacudido a Colombia y que ha tenido lugar con especial énfasis en Santiago de Cali, nos obliga a actuar asumiéndonos todos como un colectivo en la tarea urgente de encontrar alternativas para dar respuesta a las múltiples demandas que han sido expresadas, especialmente las de buena parte de nuestra juventud”. Y agrega: “Ha llegado el momento de unir múltiples capacidades y distintos saberes, para desde nuestras experiencias y voluntades dar forma a una o varias soluciones, tantas como sean necesarias. Es responsabilidad de todos y todas ayudar a encontrar caminos para la concertación y la reconciliación”.

Como parte de dicha consigna, el próximo martes 9 de noviembre de 2021 entre las 8:00 am y la 1:00 pm en el Centro Cultural de Cali, tendrá lugar una importante conversación de ciudad a propósito de haber transcurrido ya 6 meses del "estallido social” en el marco del Paro Nacional, que de manera especialmente fuerte impactó a la ciudad de Cali. Lo ocurrido marca un punto de inflexión en la ciudad y la opción no es creer “que aquí no ha pasado nada”.

El camino es reconocer a una Cali resiliente que desde distintos frentes y sectores respondió al paro, con una actitud propositiva y solidaria y se ha dedicado a entender y aportar soluciones inmediatas. Pero más importante aún supone reconocer extraordinarios desafíos de cara al propio presente y futuro de la ciudad. Entendiendo que el tamaño de los retos y las exigencias interpelan un lugar colectivo como ciudadanos, al mismo tiempo que por su magnitud llaman la atención del estado municipal, sectores gremiales y empresariales, expresiones sociales, comunitarias, no gubernamentales y académicas, eclesiales, ente otras.

Este Dialogo de Ciudad que tendrá lugar el próximo martes, es uno de varios otros que hay que propiciar para encontrar la mejor manera de superar la fractura y polarización aguda que persiste en la ciudad, al tiempo que se da respuesta inmediata a demandas surgidas de esta movilización social y se trabaja en una Visión Compartida (Acuerdo por Cali) para superar las condiciones estructurales que la han generado.

Esta Conversación se desarrollará entre jóvenes, empresarios, organizaciones sociales, académicas, Alcaldía de Cali y Arquidiócesis de la ciudad.

TRANSMISION: Facebook Live en Las2Orillas y Canal de YouTube de la Universidad de Valle

