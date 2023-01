La difícil tarea de alfabetizar políticamente al pueblo

"Es tiempo de lucha política y social, no de fusiles, sicarios, bombas, tanquetas, ni metralla. Tenemos la palabra y la pluma y la calle para crear conciencia"

Por: EDISON PERALTA GONZÁLEZ |

enero 03, 2023

“Cada generación, dentro de una relativa opacidad, tiene que descubrir su misión, cumplirla o traicionarla" (Frantz Fanon).

“Una prensa mercenaria, demagógica, corrupta y cínica crea un público tan vil como ella misma” (Joseph Pulitzer).

A quienes de una u otra forma hemos tenido oportunidad de adquirir algún conocimiento acerca de las luchas asimétricas de las clases medias y bajas de este país camandulero y corrupto nos espera un gran reto para tratar de desvirtuar las falacias de los medios neoliberales como RCN y Caracol, y demás clanes desinformativos que simbolizan el esclavismo, la manipulación, la injusticia, la desesperación, el menosprecio y la muerte.

Además, como afirma José Luis Lens, las grandes plataformas di­gitales (Google, Microsoft, Amazon, Apple, Facebook) y las redes so­ciales son un arma letal contra los anhelos y expectativas de transfor­mación social de los pueblos. Así mismo, como también señala el autor:

Como ciudadanos de a pie nos produce una enorme indignación y rabia vivir en una sociedad cuyo espacio mediático, casi en su totalidad, es asaltado diariamente por toda una caterva de manipu­ladores profesionales, desinformando, mintiendo, difamando, operando contra el nuevo gobierno y sus figuras.

(...) Y nos decimos todo el tiempo: "es necesario hacer algo, es imperioso que el pueblo y el gobierno (del Pacto Histórico) tome cartas en este asunto". La manipulación y envenenamiento sistemático y continuo de la población tiene graves consecuencias

(…) Esta opinión pública, que es construida por los medios monopólicos a través de la acción de todo un conjunto de operadores comunicacionales, que, por supuesto no son periodistas, pero ofician de tales al servicio de los intereses de los sectores domi­nantes, es una seria amenaza para las aspiraciones a una verdadera democracia”.

No obstante, no es tiempo de apabullar la mente de nuestros compatriotas de base con mensajes dogmáticos y doctrinales que contribuyan a crear desconcierto y desviar los objetivos reales de nuestra lucha. Habremos de aprender en el camino a no caer en las redes de los relatos manipuladores de los medios de comunicación enquistados como un cáncer en la conciencia acrítica de nuestro pueblo.

Gustavo Petro nos ha conducido a la conquista del poder, solo una parte del poder nos dice con ahínco “si fracaso las tinieblas arrasarán con todo”. Ahora nos corresponde como pueblo hacer lo nuestro, sostener la victoria. Petro dejará el poder en 2026 y como ciudadanos no podemos quedar inmersos esperando que las élites apátridas ablanden sus posturas maquiavélicas para resarcirnos de la miseria, la desesperación y la muerte.

Es tiempo de lucha política y social, no de fusiles, sicarios, bombas, tanquetas, ni metralla. Tenemos la palabra y la pluma y la calle para crear conciencia social en las masas a través del pensamiento crítico. Es nuestro deber tratar de despertar la conciencia social y política de las bases desescolarizadas a través del esfuerzo colectivo, como diálogos con vecinos, tertulias, conversatorios, aprovechamiento de las redes sociales, creación de espacios dialécticos, periódicos, revistas u otros medios virtuales o físicos que nos conduzcan a enriquecer el nivel cultural de nuestros compatriotas alienados por los medios apátridas enemigos del pueblo y nuestras luchas.

Se avecinan las elecciones 2023 que habrán de dirimir el empoderamiento del Pacto Histórico a nivel local y regional. Los aspirantes a concejos, alcaldías y asamblea serán afines a los cambios sociales y políticos porque hemos luchado desde épocas históricas. Serán portadores de nuestras políticas de transformación y cambio y asumir el reto de construir poder desde abajo para evitar otros cien años de guerras y violencias impuestas por las élites politiqueras de todos los pelambres y enquistadas como un cáncer en la conciencia de nuestro pueblo.

En otras, de acuerdo con las condiciones de cada lugar, el Pacto Histórico habrá de pactar acciones conducentes a fortalecer los diálogos regionales vinculantes y lucha contra el hambre en apoyo a la gesta emancipadora del nuevo país que ha emprendido el presidente de los colombianos Gustavo Petro Urrego.