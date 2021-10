Un caleño, el nuevo mejor amigo de Quintero que llegó a barrer con Telemedellín 

.Publicidad.

El vallecaucano, Deninson Mendoza, sacó a relucir su efímera experiencia como gerente comercial en Telepacífico (2012-2014) para cumplir con un requisito y de paso ayudarle a Daniel Quintero con su propósito: convertir la franja informativa de Telemedellín en eco de su gobierno. Cuando Mendoza aterrizó en el canal regional para el empalme en septiembre de este año, señaló que Telemedellín era el canal de “Quintero, no del alcalde, sino de Daniel Quintero”. Ocho personas del comité de la gerencia aseguran que, con esta frase, Mendoza se presentó como el nuevo gerente del canal ante los periodistas.

Hace tres años, Mendoza se convirtió en el compañero de aventuras políticas de Quintero. Antes de que se lanzará a la alcaldía, el vallecaucano aprovechó a conocidos en común para dar el primer paso y acercarse a Quintero. Lo llamó para ofrecerle sus servicios de asesoría que podrían ser útiles en su aspiración a la alcaldía. Desde entonces, se convirtieron en colegas e íntimos amigos.

Con el espaldarazo de Quintero, Mendoza llegó a barrer con todo el que no se acomodara a la línea del alcalde. Primero fue Johana Jaramillo, quien había asumido la gerencia del canal en mayo de 2021 pero apenas cuatro meses después, el 16 de septiembre, tuvo que recoger sus cosas e irse de Telemedellín. Ese día sin mucho preámbulo, Quintero le pidió su renuncia, aunque enseguida le preguntó si sabía hablar inglés, pues su intención no era sacarla de la alcaldía sino reubicarla en el Bureau.

Quintero le dio un plazo de dos días a Jaramillo para pensar en la propuesta, pero no fue sino que saliera de la oficina para que Esteban Restrepo, secretario de Gobierno de la alcaldía, la llamara para pedirle que abandonara de inmediato el canal, pues el empalme con el nuevo gerente, Deninson Mendoza, debía hacerse lo más rápido posible.

El vallecaucano no era un rostro desconocido en Telemedellín. Durante el mes de agosto e inicios de septiembre se paseó por los pasillos del canal. Con frescura se mostró ante el equipo de 32 personas que conforman el canal, que entendió que Mendoza, exgerente comercial de Telepacífico, provenía de las entrañas del alcalde. Su paso por el canal regional del Valle, que mostraba como su mejor carta para asumir la gerencia en Medellín, sin embargo no estuvo nunca en esos dos años relacionada con la redacción, el equipo periodístico o el área editoral. Todo fue en el área comercial.

En 2012 Mendoza llegó al cargo gracias al gobernador del Valle del Cauca, Ubeimar Delgado, y a Luz Elena Azcarate, gerente en ese entonces de Telepacífico. Mendoza ha hecho su carrera en el sector público, fue asesor de la Cámara de Representantes y del Senado, trabajó en el Ministerio de las TIC y se desempeñó como Director de Desarrollo Empresarial de INNpulsa. Cuando Dilian Francisca Toro llegó a la gobernación del Valle en 2016, creó la Secretaría de Desarrollo Económico y de Competitividad y designó a Mendoza como el primer secretario del recién creado cargo. Dilian Francisca reiteró su confianza en Mendoza, así lo evidenciaba cuando se refería a él como “el hombre detrás de la innovación” del Valle en los pasillos de la gobernación.

Johana Jaramillo era la tercera gerente de Telemedellín en dos años de Quintero haber llegado a la alcaldía. La bogotana Mabel Roció López fue la única gerente que duró un tiempo considerable en el cargo, pero sus estrategias en el canal causaron revuelo en Medellín. López llevó 40 empleados de Telemedellín para que pasaran cuarentena en el Hotel Befort y seguirán emitiendo la programación del canal desde esta exclusiva cadena hotelera del Dann Carlton. El costo de la gestión fue de 200 millones de pesos, el despilfarro fue avalado por Quintero.

Mabel López es alfil vieja data de Quintero. En el 2016, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez la nombró gerente de Teleantiqouia, cargo en el que estuvo hasta 2019 cuando Quintero la designó en la gerencia de Telemedellín. Quintero vio en Mabel López, una ficha clave que debía llevar a la vicepresidencia de Comunicación y Relaciones Corporativas de EPM.

Pero el ojo del Alcalde y de Mendoza estaba puesto en la franja informativa y en su cabeza el periodista Hernán Muñoz, quien había asumido como director del informativo de Telemedellín el pasado 6 de julio. Su cabeza rodó después de solo tres meses, sin valorar su experiencia en medios no bastó y Muñoz solo duró tres meses en el cargo.

Hasta la última emisión del noticiero del lunes 4 de octubre Muñoz estuvo en la redacción. A las 10 de la noche Muñoz agarró sus cosas y se marchó después de que la misma temporal que lo había contratado lo notificara de su salida. Y es que la presencia del gerente Deninson Mendoza en los consejos de redacción del canal era inaceptable para Muñoz, a quien le aconsejaron varias veces que debía poner al alcalde Quintero como protagonista del informativo y no tanto las denuncias ciudadanas. Muñoz se había propuesto darle voz a los medellinenses a través de sus quejas. Pero la presencia de los ciudadanos y comerciantes preocupados por el aumento de robos en Medellín constantemente en pantalla no fue del agrado de Quintero, que en reiteradas ocasiones le hizo peticiones disfrazadas de sugerencias sobre las noticias que debían salir, o no, en el noticiero. La gota que rebasó el vaso fue el testimonio de una silletera que se quejaba de la organización de la Feria de las Flores y arremetía contra la alcaldía, algo que en el piso 12 de La Alpujarra no fue tolerado.

Con Hernán Muñoz y Johana Jaramillo fuera del camino, Mendoza tiene vía libre para decidir qué se transmite en el informativo. En Telemedellín tienen prohibido hablar del Centro Democrático, la oposición, la revocatoria contra Quintero y la delincuencia común y el nuevo mejor amigo de Quintero tiene una tarea clara: hacer del alcalde, a punta de pantalla, el hombre más importante de la ciudad.

