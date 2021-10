Un beso en la boca y pedir la mano a su mamá: Aída Victoria Merlano se derrite por Lina Tejeiro

.Publicidad.

“¿Qué quieres ver de los 30 de Lina Tejeiro?” preguntó Aída Victoria Merlano a sus seguidores de Instagram después de retornar a las redes sociales tras varios días ausente. Además de mostrar cómo se fue vestida, y el momento exacto cuando el entregó las gafas de tres millones de pesos de Louis Vuitton a Lina; la barranquillera también compartió imágenes inéditas del festejo de la actriz, de quien ya se había declarado tragada anteriormente.

“Quiero saber por quién era la cara de brava de la mamá de Lina” preguntó un seguidor a Aída Victoria, quien respondió “Por mí no era, a mí ya me aceptaron en la familia” para mostrar un video donde incluso se tratan de nuera con la mamá de la actriz. “Pronto pediré la mano de tu hija formalmente” dice Merlano en el video a lo que la mamá de Tejeiro responde con una actitud positiva “por favor alguien que la ame así sea ella loca”, confesó entre risas.

Greeicy y hasta Epa Colombia también se encontraron con Aída Victoria. La dueña de keratinas hasta besó los senos de la barranquillera delante de su propia novia la futbolista Diana Celis. “Los besos” fue otro de los temas por el que preguntaban sus seguidores, a lo que Merlano no solo mostró la evidencia del roce de labios con Tejeiro, sino que grabó a la misma Lina no recordar el momento. “Abusaste de mí, de mi inocencia y de mi borrachera. No puede ser, me estoy enterando de cosas que no me acuerdo, revivamos el momento” finalizó Lina Tejeiro entre risas, quien demostró la buena amistad que ha podido consolidar con la barranquillera.

