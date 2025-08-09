- Un artista empresario con estrategia en mercadeo

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

Jeff Koons, uno de los grandes del Neo Pop, y su Perro globo

Jeff Koons, nació en York Pensilvania en 1955. Es un extraño artista estadounidense que comenzó trabajando en la bolsa en Wall Street de Nueva York. Que es simplemente un principio totalmente inesperado para alguien con sensibilidad artística. Pero en los años ochenta cambió de rumbo y adoptó una propuesta del mundo Neo Pop. Sus obras exploran temas de la cultura popular, el consumismo y la sexualidad.

Koons ha utilizado todos los principios en donde se incluye la promoción publicitaria de su obra hasta trabajar con muchos ayudantes que él justifica como lo hizo Andy Warhol, en su fábrica donde se dedicó a la producción en masa. Por ejemplo, el Conejo Rabbit alcanzó el precio más alto de un artista vivo en una casa de subasta por 91 millones de dólares.

El Rabbit alcanzó el precio más alto en subasta: USD 91 millones

Invencible, se casó con Llona Staller o mejor conocida como Cicciolina, una actriz pornográfica y al igual que su marido, tienen el arte de cambiar de mundos. Ella se convirtió en una política de la lista del partido Radical en la Cámara de Diputados de Italia, aunque nació en Hungría. Tuvieron un hijo que vive con su madre a pesar de todos los fallos en tribunales en los Estados Unidos.

Koons ha tenido problemas con muchos de sus trabajos y los derechos de autor por plagiar algunas obras de otros artistas. Unas veces ha salido invicto y en otras ha tenido que pagar grandes sumas de dinero. Pero él, hasta ahora sigue su rumbo como artista. Ahora, trabaja y crea con un tipo especial de ordenadores sus imágenes que las reproduce con la ayuda de 120 asistentes en su estudio en Nueva York mientras busca un tipo específico de compradores que ante todo quieren mostrar su capacidad monetaria. Koons es un empresario especulador que supo publicitar su obra y que le llevó a contratar los servicios de una agencia de publicidad para promover su imagen, algo nunca visto.[Toda una estrategia de mercado donde sus trabajos en aluminio son inflables.

La Cicciolina, esposa de Koons, en una de sus obras en cerámica

Con el tiempo resultó utilizando a su mujer en algunos trabajos en cerámica que llamó Banalidades. Para ello trabajó con talleres especializados en Alemania e Italia. Esta serie acabó con una obra del tamaño del cantante Michael Jackson con estatuas en cerámica bañada en oro y donde se nota que la extravagancia ha sido desde entonces una manera de actuar con los materiales.