Un año de reveses para el Vaticano

Por: hugo machín fajardo |

diciembre 29, 2022

Este es un espacio de expresión libre e independiente que refleja exclusivamente los puntos de vista de los autores y no compromete el pensamiento ni la opinión de Las2orillas.

No fue un buen año para el Vaticano, pero sí para la ciencia. En 2022, hubo notables adelantos, de los cuales destaco dos: el avance en la fabricación de vacunas ARN mensajero contra malaria, tuberculosis, herpes genital, VIH, fibrosis quística, cáncer y varios tipos de enfermedades pulmonares, entre otros; y el logro de un fármaco capaz de ralentizar la destrucción del cerebro afectado por alzhéimer.

En Latinoamérica, el continente más católico, un obispo nicaragüense ha sido encarcelado por un dictador de izquierda, lo que genera contradicciones en Jorge Bergoglio, un papa afín a lo que se denomina el "progresismo" en la región, aunque este término esté vaciado de contenidos.

El obispo de la diócesis de Matagalpa, monseñor Rolando Álvarez, fue llevado ante un juez de la dictadura sandinista. El régimen lo acusa de "conspiración y propagación de noticias falsas", y le decretó casa por cárcel. Será conducido a la audiencia inicial el 10 de enero 2023.

En agosto 2022, el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, recordó que "Don José de San Martín comprendió que para lograr el bien común del Perú había que hacer un acto adecuado y justo de desprendimiento". Traducción: un pedido de renuncia al presidente de izquierda Pedro Castillo. En octubre, fue el cardenal y arzobispo de Huancayo, Pedro Barreto, quien exhortó a Castillo a dejar el gobierno. En diciembre sobrevino el autogolpe de Pedro Castillo.

En enero de 2022, en reportaje del Wall Street Journal, el demógrafo brasileño José Eustaquio Diniz Alves sostuvo que "El Vaticano está perdiendo el mayor país católico del mundo; es una pérdida enorme, irreversible. Al ritmo actual, se estima que los católicos representarán menos del 50% de todos los brasileños a principios de julio de este año". Muchos de esos católicos se están uniendo a grupos cristianos pentecostales, y evangélicos.

En Países Bajos, el panorama no es mejor: hace cincuenta años, ese país contaba con 2,7 millones de católicos practicantes. En 2016, esa cifra era de 173.000 y se calcula que en 2030 serán 63.000. Por eso la afirmación del arzobispo de Utrecht, el cardenal Willem Jacobus Eijk: "quien tiene la valentía de exponer hoy la doctrina católica, especialmente sobre el matrimonio y la ética sexual, se siente como un loco".

En Asia, el cardenal emérito Joseph Zen Ze-kiun (90), considerado la "conciencia de Hong Kong"— fue condenado en noviembre 2022 a pagar una multa al régimen de Pekín bajo acusación de no haber registrado una organización benéfica de acuerdo con la ley china. Es un apriete a la comunidad católica democrática, en opinión del cura Gianni Criveller, colaborador del cardenal Zen: "El plan de control progresivo por parte del régimen ya se aplicó en China. A la Iglesia católica de Hong Kong le esperan meses y años aún más difíciles".

Contradicciones. En lo que respeta a la agenda de derechos, el secretario general de la Conferencia Episcopal de EE. UU., arzobispo Paul Coakley, se manifestó el 22 de diciembre de 2022, contra "la agenda LGBT que se extiende por la nación". El arzobispo de tendencia conservadora, en una reunión de abogados, empresarios y directores ejecutivos católicos, arremetió contra "la plaga del relativismo" y el "eclipse de la verdad" que arrasa con todos los aspectos de la vida estadounidense.

Días antes el teólogo Philippe Bordeyene, sacerdote francés, presidente del Instituto Teológico Pontificio Juan Pablo II para las Ciencias del Matrimonio y la Familia, había defendido la bendición a las parejas del mismo sexo, pues "nadie puede ser privado de la bendición Dios". Su pronunciamiento es contrario a la declaración de 2021 de la rígida Congregación para la Doctrina de la Fe (CDF), que definió como "ilícitas" las bendiciones entre personas del mismo sexo, resolución aprobada por la autoridad papal. No obstante, en octubre 2022 Bordeyene fue promovido por Bergoglio, al designarlo miembro de la Academia Pontifica de la Vida, junto a la economista italoamericana Mariana Mazzucato.

Sin embargo, Bergoglio en 2010, por entonces arzobispo de Buenos Aires, había pedido, mediante una carta dirigida a las monjas carmelitas, oración y sacrificios para que no se aprobase el matrimonio homosexual en Argentina: "Está en juego un rechazo frontal a la ley de Dios, grabada además en nuestros corazones", escribió ayer el hoy papa Francisco.

El homosexualismo ha sido un trauma negado por Roma y un aberrante desconocimiento de los DH. Pero la vida real se cuela por las ventanas del Vaticano y nada menos que en España se publica un "mapa rosa" de la iglesia española.

Abusos. El año culmina con la confirmación del obispo auxiliar de Roma y comisario del Vaticano, Daniele Libanori, de los abusos cometidos hace décadas por el sacerdote y artista jesuita padre Marko Rupnik (68) contra por lo menos unas 20 religiosas en la institución religiosa femenina Comunidad Loyola, de la que es cofundador. Según la diócesis de Roma —que en enero 2022 dijo desconocer las denuncias—, fueron nueve. Este cura esloveno es un prestigio artista religioso, autor de mosaicos en basílicas, capillas, conventos, hospitales en diferentes países. Su obra se encuentra en la catedral de la Almudena de Madrid, en una capilla del Palacio Apostólico del Vaticano, en el Santuario de Lourdes o en el de la Santísima Trinidad de Fátima. A una de sus víctimas Rupnik le propuso hacer un trío amoroso con otra religiosa, mediante la fábula de que "la sexualidad debía ser libre de posesión, a imagen de la Trinidad". Tuvo en principio un castigo que no conforma a muchos católicos: un mes de excomunión.

Delitos. En un informe elaborado en Alemania por Westpfahl Spilker Wastl (WSW), un bufete de abogados de Múnich, se acusó a Joseph Ratzinger, papa emérito, de encubrir casos de abusos clericales a menores cuando era arzobispo de Múnich-Frisinga. Benedicto XVI dijo inicialmente a los investigadores que no él no había estado presente en la reunión realizada en 1980, en que se analizó el caso del cura abusador, pero en un reciente comunicado, el arzobispo Georg Gänswein, secretario personal de Ratzinger, dijo la verdad: que el papa emérito "ahora quisiera dejar claro que, contrariamente a lo que se dijo durante la audiencia, participó en la reunión del 15 de enero 1980".

La cultura de cuidar la institución católica y no denunciar a los abusadores del poder sobre su feligresía sigue fuertemente arraigada. Únicamente la movilización desde la sociedad civil a partir de las denuncias de las víctimas y las movilizaciones en diferentes países ha dejado en evidencia complicidades judiciales, políticas, mediáticas y eclesiales vigentes durante siglos. La teóloga Cristina Inogés, quien inauguró el sínodo realizado en el Vaticano en febrero 2022, acusó a la Conferencia Episcopal Española por "su negativa a investigar los casos de abusos sexuales", y añadió "aunque siempre quedaba la esperanza de que lo hicierais, pero no. No ha sido así". El País de Madrid publicó un informe en que se documentan 1.713 víctimas y 906 casos de abuso sexual clerical. Solo en 2022 hubo 50 nuevos casos.

El poderoso cardenal canadiense Marc Ouellet, quien en febrero 2022 había declarado que "la verdadera causa [de los abusos sexuales clericales] no es el estado de celibato"; en octubre 2022 se convirtió en el religioso canadiense de más alto nivel en el Vaticano en verse involucrado en una denuncia por presunto abuso sexual. Su nombre está incluido en una demanda colectiva contra 88 sacerdotes y empleados de la diócesis de Quebec por presuntas agresiones cometidas desde 1940, según un documento judicial publicado el martes 16 de agosto.

Pornografía. Sobre la sexualidad reprimida a curas y monjas —uno de los motivos de las disfunciones y aberraciones vividas en ámbitos clericales—, en el año que culmina se le abrió otro frente a Bergoglio, quien había hecho una advertencia respecto al consumo de pornografía por los religiosos: "El diablo entra por ahí y debilita el corazón sacerdotal". Pues el órgano de la Conferencia Episcopal Alemana online, Katholische.de, publicó en noviembre 2022 una entrevista con un sacerdote y psicólogo que aboga por el uso de la pornografía por parte del clero: el padre Hermann Backhaus ha dicho que debido a que se puede acceder directa y fácilmente a la pornografía a través de internet, "el clero, los religiosos y otras personas en el servicio de la iglesia generalmente tienen experiencia con la pornografía; lo sé por mi trabajo en nuestro centro de asesoramiento", situado en Münster.

Equlibrios. En mayo 2022, el influyente cardenal estadounidense Raymond Burke (74), escéptica respecto a la vacuna anti-COVID-19, advirtió que "el papa Francisco debe destituir a los obispos alemanes de su cargo si no se distancian de los errores del Camino Sinodal iniciado en 2019" con continuos ataques a la doctrina católica. Burke es uno de los más de 100 obispos firmantes de una carta crítica dirigida al obispo Georg Bätzing, presidente de la Conferencia Episcopal Alemana. En esa carta, obispos y cardenales de todo el mundo advertían que las posiciones de los clérigos alemanes respecto al "poder", la moral sexual, el sacerdocio y el papel de las mujeres en la Iglesia, corrían el riesgo de llevar a un "callejón sin salida" y tener "efectos destructivos". Mientras tanto en Barcelona, el sínodo concluyó en mayo 2022 con solicitudes de "mujeres sacerdotes, celibato opcional y reforma litúrgica". El sínodo de Irlanda tuvo demandas similares.

La respuesta de Bergoglio es: "En la Iglesia europea veo más renovación en las cosas espontáneas que van surgiendo: movimientos, grupos, nuevos obispos que recuerdan que hay un Concilio detrás de ellos", dijo el actual papa en referencia al Concilio Vaticano II, celebrado hace casi 60 años, lo que también da una idea de los tempos vaticanos para asumir cambios.

Finanzas. Bergoglio debió intervenir en noviembre 2022 a Caritas Internacional y cesar a los miembros del Consejo de Representación y del Consejo Ejecutivo, luego de conocerse el diagnóstico realizado por un panel de expertos independientes, según el cual "no surgieron evidencias sobre mala gestión financiera ni comportamientos inapropiados de carácter sexual, pero sí se evidenciaron (…) deficiencias en los procedimientos de gestión, que también tuvieron un efecto negativo en el espíritu de equipo y la moral del personal".

En este plano tan importante para Roma, desde que se llevó la vida del patriarca de Venecia Albino Luciani (Juan Pablo I); luego de cinco años de haberle sido requerido, la Conferencia Episcopal de España (CEE), admitió que por lo menos mil bienes inmuebles de los 35.000 que posee inmatriculados desde 1998, no son propios por haber sido documentados de manera irregular. En España la Iglesia católica es financiada por el Estado, por lo que no es menor que el Gobierno ya disponga del primer relevamiento exacto de los bienes pertenecientes a la institución. El proceso significó develar un tema siempre mantenido en penumbras por el Vaticano.

Para colmo de males, Netflix revivió en la agenda 2022 el fraude financiero del Banco del Vaticano de 1982, con su miniserie de 4 capítulos La chica del Vaticano, donde se documenta que Bergoglio en 2013 sabe que la joven Emanuela Orlandi (15), desaparecida en 1983 en una aparente represalia mafiosa contra financistas vaticanos, está muerta: “Emanuela está en el cielo”, les dice en uno de los momentos documentales clave de la miniserie el papa Francisco a los familiares de la jovencita cuando le piden que intervenga.

Crímenes de lesa humanidad. Pero quizás el peor aspecto del año para Bergoglio es su actitud dubitativa ante la invasión de Putin a Ucrania. Cuatro meses después del ataque ruso se pronunció críticamente al respecto, pero con matices: "Alguien puede decirme en este momento: ¡pero si eres pro-Putin! No, no lo soy. Sería simplista y erróneo decir tal cosa. Simplemente estoy en contra de reducir la complejidad a la distinción entre buenos y malos, sin razonar sobre las raíces y los intereses, que son muy complejos". Quizá "los ladridos de la OTAN a la puerta de Rusia" han provocado el conflicto complementó el jefe del Vaticano.

A fines de agosto 2022, desde el Vaticano se tuvo que explicar que "las intervenciones del Santo Padre Francisco han sido claras e inequívocas al condenarla [la guerra, no la invasión] como moralmente injusta, inaceptable, barbárica, insensata, repugnante y sacrílega", añade.

Bergoglio declaró a finales de noviembre que algunos de los combatientes "más crueles" en la ofensiva rusa en Ucrania "no son de tradición rusa", sino que pertenecen a minorías como "los chechenos o los buriatos", en referencia a los pueblos de estas regiones rusas. El 15/12 se informó que el Vaticano había pedido disculpas diplomáticas al Kremlin por esa declaración pontificia.