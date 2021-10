Un algoritmo para entender por qué Epa arrojaba plata desde el aire

Por: Hernando Copete Ortiz |

octubre 30, 2021

Matemáticamente algoritmo se entiende como un conjunto ordenado de operaciones sistemáticas (ecuaciones) que permiten hacer cálculos y hallar la solución a un tipo de problema. Su razón es evitar el azar, la intuición, la familiaridad, la generalización. Es una forma de elaborar una matriz, que relaciona las cosas, personas, hechos o sucesos, con las variables de estudio. En otras palabras, es una serie de variables (cuantitativas o cualitativas) que se asocian, relacionan y pueden permitir la predicción de un suceso, hecho o acontecimiento.

En psicología, es una serie de operaciones cognitivas, que permiten interpretar la realidad y en consecuencia adquirir conocimiento de ella. Es conocer el ser humano desde sus instintos, sentimientos, fantasías, deseos, formas de relacionarse con el otro y su entorno, etc. elementos o factores generadores de un tipo de patrón conductual (personalidad), o respuesta emocional.

Desde la sociología, es la asociación entre las matemáticas, las ciencias de la computación y el comportamiento social (grupal). Es identificar la sociedad o comunidad y sus formas de actuar o reaccionar colectivamente, desde la familia, pueblo, masa, clase social, organización política, organización delincuencial, etc.

En este orden de ideas, lo que se pretende es identificar qué factores, variables, se encuentra asociadas con las personas que les gusta arrojar dinero, para que la población lo atrape y por sus efectos se enfrenten entre ellos, cuando toman los billetes.

Históricamente, la primera lluvia no fue de dinero, con el cual se puede comprar la alimentación, o el pan de cada día, sino que, de allí, este (maná) fue enviado por Dios a los israelitas y valga la aclaración, no fue todos los días. El sábado, no caía, hecho que los obligo a recolectar o guardar la ración.

El maná del sábado, puede despertar o despertó en el hombre dos (2) situaciones. Visto como dinero, se puede obtener como una meta o como un medio. La ambición por el dinero (meta) es la fuente de todos los males. Valga afirmar, que no importa las riquezas o cuánto dinero pueda tener las personas, sino qué actitud tiene frente a ellas y qué pretende. El dinero debe estar íntimamente ligado con la justicia, equidad, ética, moral. Todos sabemos que con el dinero se compran casas (bienes inmuebles), pero no hogares; medicinas, pero no salud; libros, pero no sabiduría; fiestas, paseos, bienes muebles, pero no felicidad.

Los otros tipos de lluvia de billetes, no han provenido de seres celestiales, sino de seres terrenales y no solamente en Colombia, sino en otros lugares del mundo.

En consecuencia, la pregunta clave y la que orienta la elaboración del algoritmo es: ¿Quién y cuál es el motivo que los lleva a arrojar el dinero? Otra pregunta, consecuencia de la anterior es: ¿por qué estos dineros en vez de ser arrojados, no se invierten en programas, actividades o fundaciones sociales, apoyo a investigaciones, becas, donaciones, etc.

De lo que se sabe es que las personas que han arrojado dinero son:

Narcotraficantes y traficantes (traquetos) Boxeadores (Floyd Mayweather) Delincuentes (forma de escapar de la autoridad) Youtuber (Julio Pérez, ejemplo) Raperos (Kodak Black). El dinero lo arroja al mar y al inodoro. Agricultor (Fernando Navarro Navarro. Seudónimo “Triple”). Influencer (Daneydy Barrera Rojas, seudónimo “Chamita Cheer” y Epa Colombia). Ciudadano de común (problemas mentales o rebeldía contra el sistema económico).

Es importante señalar que estos personajes, arrojan dinero con bajas denominaciones, con el fin de llevar, a que las personas que lo van a recoger, perciban que son grandes cantidades y que, si reúnen rápidamente el dinero, pueden solucionar sus deudas económicas.

Lugares, vehículos o zonas que se eligen para botar el dinero:

Balcones. Yates, barcos. Calles, avenidas, puentes. Parques. Helicópteros, avionetas. Bares, Clubes, viviendas. Corralejas.

Justificaciones:

Estrategia de mercadeo, con el fin de aglutinar masivamente gente, y de esta manera filmar una escena de video, para promocionar un cantante, actor, producto o servicio. Buscar la atención pública, para promocionar su imagen de poder. Mostrar que el dinero no tiene valor, que es basura (Venezuela. Billetes en desuso). Ejercer influencia en la población y persuadir a los indecisos en la política, visibilizando o promocionando a su personaje. Creen que, arrojando mucho dinero, su retorno va a ser mucho más grande (multiplicación de los panes). Generar en la población el dilema del dinero como poder de hecho y su necesidad. Las donaciones son títulos de inversión, como los apoyos son una factura de cobro. Fortalecer su imagen de abundancia y prosperidad, para poder entablar una relación fuerte con el afortunado de recibir esos dineros, y de esta manera robustecer su imagen personal, generando confianza y credibilidad. Es una estrategia para que su buena imagen perdure, se cuide y defienda. Que sea visto como un ser de gran corazón, un Robin Hood.

Rasgos de comportamiento:

Presumen su fortuna a través de lujosas compras, y vacaciones en ostentosos hoteles. Poseen bajos niveles de educación, fueron desertores escolares. La fortuna la obtienen en forma rápida, de manera legal o ilícita. No tienen buenos conocimientos de finanzas, lo cual los lleva a un mal manejo en la administración del dinero. Son compradores compulsivos (oniomanía). Su origen es de familias humildes. Les gusta infringir las normas, reglas (anomía). Realizan fiestas con grandes derroches de lujo, comida, regalos, etc. La relación entre la lógica y la afectividad, es decir entre la cognición y la emoción, no es simétrica, se busca que el afecto, como fuente de movilización colectiva, este por encima de lo racional y tenga efectos en la vida comercial, y política (¿búsqueda de votos?)

Para elaborar el algoritmo de Daneydy Barrera Rojas, las preguntas, para su construcción es: ¿Qué se conoce de ella? y ¿Cómo puede encajar en estas formas de comportamiento y calificarla?

Nació en la localidad de Rafael Uribe Uribe, barrio Bochica Sur, estrato tres (3), de padres venezolanos y tiene dos (2) hermanas.

Surgió a través de su cuenta de Instagram con el video de “EH EH EPA COLOMBIA”. En este video, para el año 2015, se encontraba animando, dándole fuerza a la selección Colombia, en la copa américa y “El Brayan” Mantilla (tuitero) lo compartió, para que en un corto tiempo, se hiciera viral.

Termino su bachillerato y comenzó a estudiar entrenamiento deportivo en el SENA. El video, que se hizo viral, fue la fuente de discordia, con las directivas del SENA, quienes argumentaron que su presencia en la institución, dañaba su imagen.

Su fama en redes sociales, fue el gancho de diferentes marcas del país, que la buscaban para su publicidad, obteniendo un aceptable beneficio económico. En Rusia (copa mundial de fútbol - 2018) mando a elaborar una queratina y ese fue el producto que trajo a Colombia, con su productor.

Decayó cuando grabó un video (22/11/2019) destruyendo una estación de Transmilenio y las autoridades judiciales le fijaron una condena de 63 meses y 15 días de prisión, por el delito de “daño en bien ajeno agravado en concurso con instigación para delinquir con fines terroristas y perturbación en servicio de transporte público, colectivo u oficial”.

Aparece con el expresidente Álvaro Uribe Vélez (06/09/2021), y el objetivo de su reunión con él, según ella, fue la de buscar protección para ella y su familia, como también, respaldo para evitar problemas con algunas entidades públicas. Frente a esta afirmación, se podría decir, que fue a buscar orientación de cómo enfrentar las amenazas y la inseguridad. De forma reciproca, es posible, ofreció sus conocimientos, habilidades y práctica profesional.

Reaparece arrojando (04/10/2021), desde un helicóptero (rentado) y se supone atendiendo las reglas de vuelo visual (VFP) establecidas por la aeronáutica civil, una suma de dos (2) millones de pesos aproximadamente, en billetes de $50.000; según información en los medios abiertos, en el municipio de Suesca, Cundinamarca, población que se encuentra a 73 kilómetros de Bogotá.

Para finalizar, con esta trazabilidad, que se podría alimentar con más información; espero que el lector arme el algoritmo. Este último comportamiento, de arrojar dinero ¿fue orientado, sugerido o fue iniciativa propia y cuál es su fin?