Un alcalde que hace cosas y más cosas en Bogotá

Por: Carlos Eduardo Lagos Campos

marzo 19, 2025

Cuando Carlos Fernando Galán asumió la alcaldía de Bogotá el 1 de enero de 2024, prometió una ciudad segura, confiable y al servicio de sus ciudadanos bajo el lema "Bogotá Camina Segura". A marzo de 2025, no solo está cumpliendo: está demostrando que la gerencia pública, bien ejecutada, puede ser un faro para quienes aspiren a gobernar. Como observador de la política local, veo en su gestión un estilo consistente, basado en principios que trascienden discursos y se traducen en hechos. Galán no administra por inercia; lidera con una visión que otros deberían imitar.

Un Gobierno que escucha y entrega

Lo primero que me impresiona de esta alcaldía es su capacidad para convertir la participación ciudadana en acción. Con herramientas como Chatico, Galán recogió más de 210,000 aportes para su Plan de Desarrollo, aprobado en mayo de 2024. No es solo un número: es la prueba de que un gobernante puede hacer de la gente su aliada, no su espectadora. Ese plan, con 113 obras proyectadas hasta 2027, refleja una Bogotá que avanza porque sus habitantes la diseñan. Futuros alcaldes harían bien en aprender que escuchar no es un gesto, sino una estrategia de éxito.

Obras que hablan de eficiencia

Las inauguraciones de esta administración no son solo cemento y asfalto; son lecciones de cómo acelerar el progreso sin reinventar la rueda. La Avenida Caracas al Sur, entregada en enero de 2025, transformó la vida de casi un millón de bogotanos en el suroriente. Recibida a medio hacer, Galán la priorizó y la terminó, mostrando que un buen gerente sabe heredar retos y convertirlos en victorias. Lo mismo ocurrió con la Avenida Boyacá al Norte, abierta en diciembre de 2024, que descongestiona el tráfico con una ejecución impecable, o el intercambiador de la Calle 72, inaugurado en febrero de 2025, que alivia el caos del centro. Estas obras no solo conectan la ciudad: conectan la promesa de campaña con la realidad, un estándar que todo líder debería perseguir.

Seguridad como prioridad, no como eslogan

En seguridad, los resultados son igual de elocuentes. Más de 30,000 capturas y el desmantelamiento de bandas como el 'Tren de Aragua' no son cifras para alardear en un informe; son la garantía de que los bogotanos caminan con menos miedo. Galán entendió que la confianza ciudadana no se negocia y puso el orden como eje de su gestión. Para quienes vengan después, la lección es clara: la seguridad no es un lujo, es el cimiento de una ciudad vivible.

Una apuesta social que dignifica

Pero lo que realmente distingue a esta alcaldía, desde mi perspectiva, es su corazón social. Subsidios como el Ingreso Mínimo Garantizado, que hoy llega a 75,000 personas mayores y 18,500 con discapacidad, o los comedores comunitarios que alimentan a más de 109,000, no son caridad: son justicia. Galán ha demostrado que un gobierno puede ser eficiente y humano a la vez, un equilibrio que muchos prometen pero pocos logran. Imagino a futuros gobernantes tomando nota: no hay progreso real si los más vulnerables quedan atrás.

Educación y sostenibilidad: el legado a largo plazo

En educación, la construcción de colegios y los subsidios de "Jóvenes a la E" para 5,000 estudiantes en 2024 reflejan una apuesta por el futuro que trasciende su mandato. El proyectado Campus CTIB, con su enfoque técnico, promete hacer de Bogotá una capital del conocimiento. Y en sostenibilidad, la recuperación del Parque Nacional Enrique Olaya Herrera, devolviendo dignidad a los Emberá y espacio a los ciudadanos, o la protección de la Reserva Van der Hammen, son ejemplos de cómo un líder puede crecer la ciudad sin destruirla. Aquí hay otra enseñanza: gobernar es planear más allá de cuatro años.

Un modelo que inspira

A marzo de 2025, con el Metro avanzando y obras como la Avenida La Sirena o la Calle 127 con Boyacá en camino, Galán está sentando bases que perdurarán. Su gestión no es perfecta —ninguna lo es—, pero su consistencia es innegable. Transparencia en los resultados, eficiencia en las obras, inclusión en las decisiones y un compromiso con lo social y lo verde: eso es gerencia pública de verdad. Como ciudadano y escritor, veo en Carlos Fernando Galán no solo un alcalde, sino un referente. Para los gobernantes del mañana, su administración es un manual vivo: así se lidera una ciudad, así se construye un legado.

