Un abogado de la Universidad Libre es el Procurador que pidió revocar el arresto domiciliario contra Álvaro Uribe

Bladimir Cuadros un abogado de la Universidad Libre de Barranquilla y que defendió como litigante a Aida Merlano busca que el expresidente se defienda en libertad

agosto 14, 2025
El procurador, Bladimir Cuadros, pidió tumbar la condena contra el expresidente Álvaro Uribe. Para Cuadros el fallo proferido por la jueza Sandra Heredia tendría yerros probatorios. En consecuencia, el veredicto donde se condena en primera instancia a Uribe a doce años de prisión domiciliaria no tendría el sustento necesario para mantener al acusado en su casa. 

Bladimir Cuadros es abogado de la Universidad Libre de Barranquilla. También tiene un título en Derecho Penal Económico del Instituto de Estudios Europeos y dispone de un doctorado en derecho de la Universidad Externado de Colombia. De su vida laboral se conoce su tiempo en la Procuraduría y trabajo como docente en la Universidad Libre de Barranquilla y cuando trabajó como abogado de derecho penal, uno de sus casos más reconocidos fue la defensa de la barranquillera Aida Merlano.

